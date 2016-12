Los colectivos de pacientes tendrán sede en el Meixoeiro

nnn Los colectivos de pacientes tienen cada vez mayor presencia en el Complejo Hospitalario Vigués. Ya no se les ve solo en campañas informativas sobre el ictus o la donación de órganos, en jornadas formativas y talleres de todo tipo, o prestando servicios en oncología, sino que cada vez más firman convenios de colaboración con la dirección del área e incluso se les pregunta cómo diseñar una unidad como pasó con los lesionados medulares.

Uno de los pasos más relevantes fue la creación del Consello Asesor de Pacientes en junio de este año. No existe en ningún otro hospital gallego y agrupa a 36 colectivos de pacientes del área viguesa. La próxima reunión, que se prevé celebrar este mes, podría venir ya con la noticia de que tendrán una sede propia en el Meixoeiro, todavía sin confirmar.

“Si decimos que el paciente es lo más importante era lógico crear este canal de comunicación con las asociaciones para que nos hagan llegar cosas que no percibimos en el día a día y para incorporarlos en la organización. Les damos carta de naturaleza con una herramienta reglada, con reuniones periódicas”, explica Julio García Comesaña, director de Procesos Asistenciales.

En el consejo asesor hay asuntos que atañen a todos los colectivos como los relacionados con la información y la accesibilidad, mientras que otros son muy específicos y se podrán abordar en reuniones con cada uno en particular. Hay infinidad de ejemplos: la asociación de personas sordas pidió que cuando se anule una cita para consulta se les avise también a ellos para coordinarse con el traductor de lenguaje de signos que les acompaña. “Son cosas que te permiten anticiparte, que no requieren mucha inversión y que benefician a esos colectivos”, explica.

La iniciativa forma parte de la política de humanización de la sanidad que derivó en el diseño de un Plan de Mellora e Escoita Activa en el Complejo Vigués y que ya introdujo medidas como mejoras en la señalización y en la información en la zona de consultas, tras reuniones con colectivos de pacientes. También incorporaron una aplicación de móvil para que los pacientes puedan orientarse mejor en el hospital. En esta misma línea, en Vigo está previsto lanzar una encuesta de satisfacción a los usuarios y se ultima la web del hospital que añade más información útil para los pacientes.

A mayores, el Sergas impulsa desde hace tiempo las actividades de formación para pacientes y familiares. Dentro de esto se potencia la figura del “paciente experto”, por la que una persona recibe una formación específica, utilizando la metodología de la Universidad de Stanford, para que a su vez forme a otros pacientes y se convierta en un referente. “Es especialmente importante en patologías crónicas, donde es clave que sepan manejar bien la enfermedad”, señala Julio García Comesaña. En el área sanitaria de Vigo ya hay “pacientes expertos” formados, por ejemplo en el colectivo de los diabéticos. n