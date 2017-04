El Club Amfiv se involucra para lograr más donantes de sangre

n n n Vigo acoge desde hoy y hasta el domingo la fase final de la copa europea del baloncesto en silla de ruedas, la Challenge Cup Vigo 2017, una cita que viene respaldada por dos organizaciones que se ocupan de garantizar la reserva de sangre en los hospitales gallegos. La Hermandad de Donantes de Sangre de Vigo y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) promueven durante los días del campeonato europeo una campaña de donación de sangre en Vigo y además los 45 voluntarios que colaboran en la organización del evento llevarán la camisetas con los lemas de estas dos organizaciones solidarias.

A día de hoy y cuando está a punto de comenzar el puente del Primero de Mayo, siguen bajas las reservas de sangre de los grupos A positivo y 0 positivo, que son precisamente los grupos que tienen 3 de cada 4 gallegos. A principios de semana también eran escasas las reservas de los grupos A y 0 negativos, pero se han recuperado.

Jugadores del equipo vigués de baloncesto en silla de ruedas y el presidente del club, José Antonio Beiro Rodríguez, acudieron ayer a la presentación de esta iniciativa junto al autobús de ADOS en la calle del Príncipe.

El presidente de la Hermandad de Donantes, Manuel Fonseca, recordó que “la sangre es un líquido que no se puede fabricar” y que en Galicia se necesitan 500 donaciones diarias, por lo que animó a colaborar. La portavoz de la Axencia de Doazón agradeció la colaboración de “los donantes y lo que aún no se han decidido” y aprovechó para desear suerte al equipo vigués, metido en la fase final del campeonato europeo, y destacó la necesidad de poner en valor deportes minoritarios y que han conseguido importantes metas deportivas tanto a nivel nacional como internacional.

El concejal de Cultura y médico de Primaria, Cayetano Rodríguez Escudero, destacó los méritos del Amfiv y el trabajo de la Hermandad de Donantes que muestra “lo mejor de la condición humana, con la solidaridad, el altruismo y la generosidad necesarios para donar sangre y órganos que hacen válido el lema de que la vida es un gran regalo”.

José Antonio Beiro confiaba ayer en que el campeonato sea un éxito y que los “150 deportistas que vienen de fuera solo se preocupen de jugar y de disfrutar de la competición”. El Amfiv juega por octava vez una fase final europea y llegó a ser finalista en tres ocasiones, pero no ganó. Ahora tienen una nueva oportunidad en este campeonato que se celebra por tercera vez en Vigo. “Para nosotros llegar a la final sería un sueño o al menos meternos en semifinales”. Sin embargo, reconocen que el equipo turco y el alemán son los favoritos. n