Cientos de alumnos se encerraron todo el puente en la biblioteca

n n n La biblioteca de Torrecedeira se llenó todos los días del puente de universitarios que preparan exámenes y hubo también una pequeña representación de alumnos de Bachillerato y opositores. Fue tal la afluencia, sobre todo por las tardes, que decidieron abrir un aula de Ingeniería (con unas 60 plazas) para dar cabida a más gente. Del 22 de abril al 28 de mayo esta biblioteca abre los fines de semana de 8 a 22 horas y entre semana prolonga jornada hasta las tres de la madrugada. También abre los fines de semana la Biblioteca Central del Campus (hasta las 21 horas), pero como señaló Marta, una alumna, “si no tienes coche no vas, porque esá a desmano y el bus tarda mucho”. Como ella son cientos los universitarios que demandan más bibliotecas en Vigo o al menos la extensión de horarios. Andrés, un alumno de Ingeniería, apuntaba que “si no hay exámenes no abre ninguna biblioteca los fines de semana, solo una los sábados por la mañana en el centro”.

Pero no son los únicos que piden este servicio. Así lo explicaron Salomé y Vanesa, dos mujeres que trabajan y que preparan oposiciones, la primera para la Administración Local y la segunda para Educación. Estudian todas las tardes al salir de trabajar (Vanesa es profesora en Madrid y regresa dos veces al mes a Vigo) y aprovechan la apertura de la biblioteca los fines de semana porque “aquí te concentras mejor”. Las dos confesaron que están deseando probar la biblioteca del Auditorio de Beiramar. “Tiene buena pinta”. n