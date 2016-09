Ciencias del Mar cumple 25 años como centro emblemático

La titulación de Ciencias del Mar celebrará durante todo el curso sus bodas de plata con múltiples actos divulgativos abiertos al público. Cumplen 25 años de historia en la Universidad de Vigo y es una de las áreas que han logrado situar a la institución en el mapa internacional. Ayer se inauguraba la celebración del aniversario en el salón de actos del edificio municipal de Areal, con la participación del rector, Salustiano Mato, la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, profesores de Ciencias del Mar y de otras carreras, alumnos de las distintas promociones, empresarios, representantes de instituciones de investigación científica como el CSIC y el IEO, o la propia Escuela Naval de Marín, entre otros. La jornada incluyó una conferencia a cargo de Manuel Toharia, un debate sobre el futuro de los oeanógrafos y los sectores estratégicos en Galicia y en Europa para concluir con un vino en el Pazo “Quiñones de León” por invitación del Concello de Vigo. Este curso se harán notar no solo en la Semana de la Ciencia, sino con mesas redondas, jornadas con empresas, actividades lúdicas y deportivas, concursos y exposiciones. La decana de la Facultad, Belén Rubio, destacó que es necesario obtener más respuestas sobre el papel de los océanos en el cambio climático, en materia de seguridad alimentaria, energías limpias y sobre muchos otros retos que plantea la sociedad.

Carmela Silva dijo que “la Universidad es el corazón que hace latir la ciudad” y que Ciencias del Mar es de las más emblemáticas porque Vigo vive y nació del mar.

El rector contó la historia de esta titulación puesto que él mismo fue profesor varios años y porque le tocó pilotar el primer plan de estudios como decano que era en 1991. Asimismo, explicó cómo este título inspiró y es el lazo que une la potencia científica y tecnológica entorno al mar en Vigo y posteriormente en la Eurorregión de Galicia y el Norte de Portugal, trabajando conjuntamente con el CSIC y el IEO. El Campus do Mar proporcionó a la Universidad de Vigo una gran proyección internacional y grandes oportunidades (‘nos conocen más fuera’). También destacó los trabajos dentro del proyecto Blue Growth del Puerto de Vigo.

“El cambio climático ni es global, ni catastrófico ni antropogénico”

“Las facultades de Ciencias del Mar y todas las que tengan que ver con asuntos marinos tendrán cada vez un papel más importante: primero por el mar cubre el 70% de la Tierra, segundo porque en el mar está probablemente el futuro de la alimentación humana, porque de él se pueden obtener productos farmacológicos o simplemente comprender procesos que influyen en aspectos de al vida cotidiana como el clima”. Esto dijo ayer Manuel Toharia en Vigo, el conocido divulgador científico que ayer impartió una conferencia sobre “El cambio climático en el planeta Agua” dentro de los actos del 25 aniversario de la facultad.

Toharia rechaza adjetivos como “catastrófico, antropogénico o global” para referirse al cambio climático porque no le parece catastrófico que el nivel del mar suba 30 centímetros en un siglo (“las mareas suben y bajan cada día varios metros”), porque los climas son muy variados (no global) y porque hay dudas de que la mano del hombre influya sobre “algo que siempre ha ocurrido”. Según indicó, en materia de cambio climático hay “mucha opinión hacia lo malo y datos muy imperfectos”.

Por otro lado, señala que “si en la Tierra se conocen mal los datos que afectan a la atmósfera, al suelo y a todos lo que nos rodea porque la tecnología que sirve para conocer lo de forma global y fiable es reciente, cuánto peor sabemso lo que ocurre en el mar. Tenemos medidas históricas, hay documentos por los que sabemos que en el siglo XVII hubo una pequeña glaciación en prácticamente toda Europa y norte de América y se cree que también afectó a Asia y a otras zonas. Se llama la pequeña Edad de Hielo. Pero sabemos muy poco”. Toharia añade que “nos faltan gran cantidad de datos del fondo del mar”. Por ello defendió la “necesidad absoluta” de contar con los mejores científicos y de que exista una mayor inversión “para conocer lo que no sabemos y lograr mejores enseñanzas para que las nuevas generaciones entiendan mejor lo que estamos intentando comprender”.

En su opinión, es positivo que la divulgación científica se haya puesto de moda, aunque “no es suficiente” para equipararse a otros países. Toharia está firmemente convencido de que “la gente necesita que le recuperen la curiosidad, preguntarnos el cómo y el porqué de las cosas. Es sano desde el punto de vista cultural y mejora la democracia, seremos más libres”.