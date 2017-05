A chuvia respetou aos Maios e á benvida primaveral

n n n “Ai ven o Maio florido”. Con este berro, os veciños do Casco Vello comezaron a teatralización, que dende hai uns anos acompaña á tradicional festa que marca o inicio da primavera. O Inverno (interpretado por Féliz de la Rosa Cazorla, co vento e chuvia, gobernaba a terra ata que o Cuco anunciou a chegada do Maio (Brais Carreiro). “Eu son o maio florido, dono da cor, a luz e a sementeira”. Así facía a súa entrada na Praza do Constitución, un ano máis chea de público para seguir a representación. Tras un longo enfrentamento, a estación xélida é vencida no xogo da corda e aparece a Primavera (Noa)para danzar co Maio, entre unha chuvia de pétalos de flores. Deste xeito, os veciños do barrio histórico pechan a teatralización co baile das cintas, ataviados de blanco y engalanados con flores.

Á escultura vexetal dos anfitrións, montada ao redor da farola central da Praza, sumáronse outros Maios invitados, cada un dos cales acompañados polas súas coplas. O momento máis emotivo chegou coa entrega do Maio, o máximo galardón da asociación a José e a súa muller Dora (falecida hai unhas semanas) pola súa entrega á agrupación.

Ardentia puxo punto e final a unha festa que xa comezou de mañá con actividades para nenos e actuacións musicais.

Nas parroquias tamén se escolleu este fin de semana para conmemorar os Maios. Así, a programación de Matamá organizou unha festa nunha liña máis tradicional. Os veciños, vestidos de branco riguroso, concentráronse cos seus Maios na Praza de San Amaro, xuntos desfilaron ata o torreiro de festas, onde se expuseron a figuras e interpretáronse as coplas, cheas de retranca e mensaxes subliminales.

A benvida primaveral continúa para os máis cativos, organizados dende Normalización Lingüística polos barrios de Vigo: O martes, ás 18 horas, na Praza da Gurulla en Coia; o mércores, ás 11 horas,en Bouzas; o xoves, ás 18 horas, na Praza da Independencia e o sábado, ás 18 horas, en Navia.n