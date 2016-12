El Chuvi admite dificultades para sustituir a los pediatras

El Sergas admite "dificultades" para gestionar las sustituciones entre los pediatras, ya que no hay especialistas disponibles en las listas de contratación para cubrir las ausencias del personal titular. Es la explicación a la situación denunciada estos días por vecinos de Navia en su centro de salud. Sin embargo, asegura que en Atención Primaria por norma general y "siempre que es posible", las ausencias de personal titular son cubiertas por un sustituto. En el Chuvi hay 39 médicos de familia para sustituciones, 38 de ellos contratados cubriendo ausencias por enfermedad de los titulares.

Por otro lado, se defiende de las críticas de plataformas y organizaciones sindicales ante el funcionamiento de las Urgencias en el Cunqueiro afirmando que el servicio funciona con "absoluta normalidad". En un comunicado, el Sergas alega que el pasado lunes hubo un "pico asistencial" en el que se atendieron a 445 pacientes, un centenar de adultos más de la media diaria, y la mayor parte se concentraron en un "corto espacio de tiempo", lo que ralentizó los tiempos de atención.

Niega la administración sanitaria gallega que hubiera ningún tipo de "colapso", por cuanto no se paralizó la actividad asistencial, los pacientes urgentes no tuvieron que esperar y solo los que presentaban patologías "banales" tuvieron un tiempo de demora "más largo del necesario". Abunda en que ese pico asistencial fue "un hecho puntual que no puede vincularse a temas estructurales o dotaciones del servicio", y para ello esgrime que todos los recursos, tanto técnicos como humanos, estuvieron operativos y disponibles. El cuadro de personal estaba completo, con 62 profesionales de mañana, 66 de tarde y 48 de noche. Urgencias tiene 13 médicos en los turnos de mañana y tarde, 9 de noche, así como 20 enfermeras de día y 14 de noche, además de auxiliares y celadores.

Sobre el número de camas de hospitalización en el Cunqueiro, el Sergas hace hincapié en que "la flexibilidad" del centro permite una "gestión eficiente" de los recursos y adaptarse a las necesidades asistenciales determinadas tanto por los ingresos urgentes como programados. En este sentido, recuerda que el 70% de sus habitaciones son individuales y están acondicionadas para acoger una cama adicional manteniendo "las mismas condiciones de confortabilidad". En la actualidad hay nueve habitaciones individuales con dos camas.