“Los chocos van a san simón en invierno para la reproducción, es una imagen es espectacular”

Los biólogos Manuel Garci y Jorge Urcera son los autores de la cinta de los chocos y además estarán hoy a disposición del público que acuda a las 20:00 horas al Teatro Afundación.

¿Cómo fue la participación del Concello de Redondela en el documental “O Choco: baixo as donas da Enseada de San Simón”?

Hablamos con ellos de la posibilidad de hacer un proyecto de divulgación. No era solo el documental, sino también una exposición de quince paneles fotográficos y una web que se puede ver aún en el Museo Meirande. El concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, lo apoyó. También contactamos con los grupos de acción costeira, el número 7 de la Ría de Vigo, para la financiación del proyecto.

Así Redondela cuenta su producto estrella desde la ciencia.

Para ellos el choco significa mucho, es muy emblemático y hay mucha población que vive de la explotación de esta especie, pero no vive solo del choco, también de las bateas, la pesca de la anguila o el marisqueo. Está a orillas de la Ensenada de San Simón que es Red Natura 2000. Es una oportunidad de dar a conocer su medio natural y el medio de vida de mucha gente.

¿Que se ve en el documental?

La biodiversidad de la Ensenada de San Simón y en general de la Ría de Vigo, y por qué el choco y la sepia van todos los años allí.

¿Por qué van?

Usan esta ensenada para la reproducción. Las hembras localizan allí una hierba que se llama zostera marina que es muy importante ecológicamente. Hay grandes praderas de zostera marina y por eso todos los años al empezar el invierno, a finales diciembre o principios de enero, empiezan los adultos, machos y hembras, a entrar en la ensenada porque es un sitio propicio para la reproducción. Luego los alevines que surgen de los huevos tienen alimento muy abundante en esas zonas costeras.



¿El documental trata de concienciar sobre la conservación de estos espacios?

Es importante para muchas especies. La zostera es una planta terrestre que se reconvirtió a vivir en el mar, no es un alga, fija mucho carbono (muy importante desde el punto de vista del cambio climático), y luego no son solo los chocos, hay muchas otras especies de interés comercial y no comercial que viven alrededor de ellas. Queremos dar a entender que un ecosistema es una máquina en la que hay muchas piezas y en la que todo encaja, no son especies aisladas, todas están por algo.

¿Qué amenaza la zoostera?

Por desgracia el marisqueo con rastros, a flote, degrada las praderas de zostera, se ve en el documental. Entendemos que la gente tiene que trabajar, pero debería haber zonas que fueran intocables. Además curiosamente muchos de los que marisquean por ejemplo van a la almeja unos meses y luego pescan choco con trasmallo, así que se hacen daño a ellos mismos.

¿Es muy oscura esa zona?

San Simón es una zona más fangosa, no es como el exterior de la Ría donde hay más embate de las olas. Es una zona de sedimento, pero en esencia es una zona muy diversa y muy compleja, es un ecosistema en el que a lo largo del año varía mucho la temperatura y la salinidad, en invierno hay mucho aporte de los ríos Verdugo, Oitavén, Alvedosa, y en verano sube mucho la temperatura. Es un sitio para fauna y flora especialista, muy adaptable a esos cambios.

¿Qué imágenes le impactaron?

La cópula de los chocos, cuando se produce la reproducción y se acoplan hembra y macho es muy espectacular. Y luego la delicadeza con la que la hembra hace la puesta de los huevos.

¿Había más trabajos sobre la Ensenada de San Simón?

Poca cosa. Hace unos años se grabó algo de los tesoros de la batalla de Rande, pero creo que no se montó. Son condiciones de grabación complicadas por el fango y tienes que aprovechar bien los escasos momentos para grabar con claridad. Sin embargo, hoy en día los equipos parece que ven más que el ojo humano. Te parecen condiciones penosas y cuando te plantas delante del ordenador te sorprende muchas veces la calidad que son capaces de dar los equipos por la iluminación y la resolución que dan.



La Semana de Cine Submarino rinde este año homenaje al buzo Alexis Macía,que perdió la vida en una inmersión profunda en la Ría de Vigo. ¿Lo conocía?

Tuve el placer de conocerlo. Era muy conocido en Vigo, formó a muchos buceadores deportivos. Era una persona muy querida y fue un mazazo para todos nosotros, los buceadores. Practicaba un buceo un poco al límite, con un sistema que aún no está muy extendido en la ciudad, pero nos puede pasar a cualquiera bajando a solo tres metros de profundidad. n