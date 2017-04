China veta el puerto de Vigo y decide enviar el congelado por Portugal

nnn Los exportadores chinos han comunicado a los operadores que no traerán sus productos por el puerto vigués tras la sucesión de problemas en la entrada por el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Guixar. Se trata de un golpe duro pero hasta cierto punto esperado tras la paralización por los inspectores de Sanidad del PIF vigués de una partida de cefalópodos de China que tras el "no" en Guixar fue reenviada a Leixoes, en Oporto, donde obtuvo el permiso de entrada en territorio comunitario. El pasado año se movieron unas 33.000 toneladas (unos 1.600 contenedores estándar TEU) en un comercio clave para alimentar la industria de la transformación de productos del mar de Vgio, que necesita importar mercancía para seguir funcionando. Y China era y es un suministrador estratégico y en crecimiento. En lo que va de año se han movido 5.000 toneladas de pescado congelado chino, frente a las 8.000 del pasado año. Y todo apunta a continuar a la baja. "Va a ser muy difícil recuperar la confianza perdida, como ya pasó con la fruta de Sudáfrica, que se fue a Leixoes", reconocía el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, muy preocupado por las cifras de actividad de marzo, las peores en muchos años, que vinculó a varios aspectos: al anuncio de huelga en la estiba, que provocó el desvío de escalas de servicios regulares de contenedores a otros puertos, y el desvío a la carretera de semirremolques ro-ro y al problema del PIF.

Sobre la estiba, a pesar de haber movido hasta 329.120 toneladas de mercancía en un mes, el tráfico total en marzo ha registrado una caída del -13,6% respecto al mismo mes de 2016. Por su parte, el tráfico de mercancía general -sin contar los graneles- ha sido de 286.644 toneladas, lo que ha supuesto una bajada también del -12,4%. Son las peores cifras en muchos años en cuanto a la actividad del puerto vigués. Peores que en lo más duro de la crisis.

Según aseguró el máximo responsable portuario, esta fuerte caída es consecuencia del desvío de ocho escalas de buques portacontenedores de Hapag Lloyd -ha vuelto a descargar a Portugal y no hay garantías de que regrese su línea oecánica- y Maersk, y han supuesto la pérdida de hasta 14.000 toneladas de mercancía, de acuerdo con las medias de tráficos de las últimas semanas. No obstante, algunas empresas han desviado mercancías a puertos portugueses, por la amenaza de que las mismas pudiesen quedarse un tiempo excesivo en el puerto, aun teniendo escala en Vigo su naviera habitual.

Vigo ya baja en 2017 el 3,4% mientras Marín sube el 13,6

n n n Cara y cruz. En el primer trimestre del año el tráfico total ascendió en Vigo a 958.742 toneladas, un descenso del -3,4% respecto al mismo periodo de 2016. Por su parte, el tráfico de mercancía general -sin contar los graneles- fue de 836.137 toneladas, una caída del -4,2%. Destaca, no obstante, el incremento del tráfico de graneles sólidos (+20%).

En el mismo período el puerto de Marín creció el 13,66% en el movimiento de mercancías, con incremento de la carga general (tanto convencional como en contenedor), con un aumento de más del 60%. Entre enero y marzo aumentó además el número de mercantes en Marín en un 4,42%.

Según la Autoridad Portuaria de Vigo, de no haberse producido el desvío de escalas regulares a otros puertos, por la estiba o por el “efecto Leixoes”, se habría reducido la diferencia en el primer trimestre del año, pasando del -3,4% al -1,87%. En cuanto a los principales tráficos, destacan las subidas experimentadas por mercancías de gran valor económico, como es el caso de las conservas (+48,41%). En el caso de los automóviles (+6,88%), destacan los incrementos con destinos como Francia, Turquía e Italia; mientras que el cemento (+20,46%), también se incrementa de manera significativa. El granito en bruto (+13,56%) y los metales y sus manufacturas (+2,55%), suben.

La principal mercancía del primer trimestre ha sido el automóviles, ampliando su diferencia con la pesca congelada, por el crecimiento de la primera y el descenso de la segunda. Los contenedores, tanto ro-ro como en grúa caen.