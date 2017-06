Cero actividad, sube la tensión

El puerto pasó 48 horas sin actividad, pero la tensión crece y ayer se mascaba ante la Autoridad Portuaria cuando buena parte de la plantilla de la estiba se plantó enfrente increpando a su presidente, que no estaba en Vigo. Todo ello con fuerte presencia de la Policía. Finalmente no ocurrió nada, los estibadores se movieron a Bouzas y a Areal para continuar su protesta y mientras tanto los muelles continuaron con cero tráfico marítimo: dos días así. Hoy está previsto que lleguen hasta nueve buques -cinco o seis a Bouzas con unos 9.000 coches y otros tres a Guixar con contenedores- y la directora de la Autoridad Portuaria, Beatriz Colunga, expresó sus dudas sobre que la terminal pueda atender toda la actividad programada tras dos jornadas de huelga de los estibadores. Cada barco transbordador que opera en Bouzas precisa de la intervención de entre 30 y 50 estibadores, y teniendo en cuenta que en el puerto este colectivo lo componen 110 operarios, no daría tiempo a completar toda la actividad prevista y habría que alargarla al fin de semana. Preguntada por si la Autopista del Mar podría tener prioridad, como sugirió Suardiaz, Colunga señaló que el reparto de manos lo deciden las empresas estibadoras.



La directora del Puerto señaló que resulta complicado cuantificar el coste económico de las dos jornadas de huelga, que se han saldado con dos buques de contenedores (WEC y Hapag) que se han saltado la escala, que conlleva el retraso en la entrega de la mercancía. La única actividad en Bouzas fue el traslado de coches a la terminal de Bouzas, pero sin cargar en los buques. El área estaba ayer casi a tope al acumularse vehículos a la espera de embarque. Sin embargo, habría aún sitio de reserva.



Por su parte el presidente del comité de empresa de los estibadores en Vigo, Manuel Río, consideró "normal" el nivel de seguimiento de la huelga porque se trata de un colectivo que "estamos unidos". Durante la concentración se escucharon gritos contra el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, quien afirmó que este colectivo pretende eternizar "privilegios" y carece de apoyo social en sus reivindicaciones. Al respecto, comentó que "llega un momento en que todo aburre y este señor lleva bastante tiempo incendiando todo esto (...) y la gente se calienta" y añadió que "el único que no puede hablar es él, que está jubilado, cobra su pensión, y aparte está cobrando de aquí, del puerto". Sobre la cuestión del trabajo previsto para hoy, que podría resultar excesivo, Manuel Río, indicó que "habrá que esperar a las peticiones y ver si realmente hay tantos barcos como dicen".