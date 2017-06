Cero actividad en los muelles de Vigo con la huelga de la estiba

En Guixar no hay ningún barco operando ni amarrado en los muelles comerciales, en tanto que en Bouzas sólo está atracado un transbordador, que a las nueve de la mañana ya no cargaba ni descargaba, a la espera de acontecimientos. La Autoridad Portuaria ha aplicado el Plan de Contingencias, extremando la vigilancia para evitar cualquier problema, aunque de momento hay absoluta tranquilidad. Las navieras esperan poder trabajar mañana, cuando no están convocados los paros. La huelga continuaría el miércoles si no hay un acuerdo antes, y seguirá en días alternos.

