El cerco pide que En Marea entre en el próximo Gobierno de la Xunta

Los representantes de los marineros del Long Hope afectados por las jubilaciones de Noruega manifestaron la situación de injusticia que están viviendo por parte del gobierno de Noruega que no están pagando las jubilaciones a este colectivo.

La cabeza de lista por la provincia, Carmen Santos, manifestó a este respecto que no entiende la postura de los diferentes gobiernos del PP, tanto del Estado cómo de la Xunta de Galicia, que no solucionaron aún esta problemática, que afecta a 8.000 familias gallegas.

Los representantes de Acerga manifestaron su deseo que En Marea entre en el próximo Gobierno de la Xunta de Galicia, para que puedan, no sólo conocer realmente el alcance de su problemática sino también buscarle las soluciones idóneas. El sector del cerco vive en estos ratos momentos agónicos y para poder sobrevivir están repartiéndose los cupos asignados, que son escasos, entre los compañeros. Denuncian que se asigna a las embarcaciones más grandes mucha más cuota proporcional que a los pequeños armadores.n