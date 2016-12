Tres centros de la Universidad logran 4,7 millones de euros

nnn La Universidad de Vigo consiguió más de 4,7 millones de euros en la convocatoria de ayudas para la acreditación, estructuración y avance de los centros de investigación singulares y agrupaciones estratégicas consolidadas del Sistema Universitario de Galicia. La resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, que ayer publicó el DOG, resuelve la concesión de 1,7 millones de euros para el Centro de Investigaciones Biomédicas (Cinbio) y para Océano-Ecimat, respectivamente, en la modalidad de centros singulares de investigación, y de 1,2 millones de euros para AtlantTIC como agrupación estratégica consolidada.

De los 13,2 millones de euros que la Xunta concede en esta convocatoria para las tres universidades gallegas, la Universidad de Vigo consiguió algo más del 35% del total de las ayudas, que se prolongarán durante cuatro anualidades, desde 2016 a 2019. La convocatoria impulsada por la Consellería de Educación con el objetivo de reconocer la excelencia investigadora contaba inicialmente con una partida de 18,2 millones de euros, financiados en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Al no conseguir los proyectos el importe máximo de la subvención, la partida finalmente repartida entre los destinatarios de las ayudas quedó fijada en 13.2 millones de euros, acumulándose la parte restante para próximas convocatorias.

El Centro de Investigaciones Biomédicas, nacido para crear una infraestructura común para el personal investigador especializado en biomedicina de la Universidad de Vigo, se confirma junto a Oceáno-Ecimat como nuevos centros singulares de investigación de Galicia. En ambos casos percibirán 250.000 euros este año y medio millón de euros en los años 2017, 2018 y 2019, hasta completar el total del 1,7 millones de euros de la ayuda. En el caso de Cinbio le permitirá continuar avanzando el trabajo que desde hace años desarrollan en investigación básica, aplicada y clínica, así como el intercambio de conocimientos, recursos y tecnología hacia el exterior y entre los integrantes de los más de diez grupos que integran el centro y entre los que figuran especialistas en química, biología, bioestadística e ingeniería.

Antonio Villanueva, gestor de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla, considera esta concesión “un reconocimiento al trabajo que la Universidad de Vigo desarrolla en el ámbito marino, al tiempo que permite unificar en una estructura organizativa todas las capacidades de la institución en la investigación marina”. A mayores, el gestor de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla cree que la acreditación como centro singular de investigación de Galicia de Océano-Ecimat es un “sello de excelencia” que supone una proyección la muchos niveles, además de un “impulso económico que nos permitirá una mayor repercusión internacional”.

Desde AtlantTIC el investigador Carlos Mosquera aclara que llevan recibiendo este tipo de ayudas desde que se crearon. “La primera vez que la Xunta las sacó fue en el 2006 y, desde entonces, siempre nos beneficiamos de ellas, si bien AtlantTIC no se constituyó como tal hasta el 2011”, subrayó el investigador, que resaltó también el juego que dan las agrupaciones estratégicas para fomentar la labor investigadora en la Universidad. “En este caso, además, estamos hablando del desarrollo de sectores tan estratégicos para Vigo como son las ciencias de la vida, en el sentido más amplio, y las telecomunicaciones”, apuntó Mosquera. Respeto a la renovación de la ayuda, considera que se trata de “seguir en la carrera, pero para nosotros no es suficiente, el importante es seguir trabajando y aspirando a más, pues el objetivo es ser un centro de investigación de referencia, no solo a nivel gallego e insistió en que “esta ayuda es la gasolina para seguir tirando, pero precisamos mucho más”. n