El centro de salud de López Mora sufre una pequeña inundación

El centro de salud de la calle López Mora, que está en el bajo de un edificio (el 54), sufrió una inundación a las diez de la noche del lunes por una filtración del piso de arriba. Al parecer, se debió a una fuga del agua de la calefacción en un piso en el que no vive nadie. La situación afectó a la sala de urgencias, la sala de extracciones y Pediatría.

Los técnicos del Sergas acudieron al centro de salud y trabajaron hasta las dos de la madrugada para reparar los daños. Al mismo tiempo, se diseñó un Plan de Contingencias por el que trasladaron las vacunas que necesitan frío al centro de salud Nicolás Peña (dado que se había ido la luz) y se decidió desviar las urgencias del día siguiente a los centros de salud de Nicolás Peña y Pintor Colmeiro, aunque finalmente no fue necesario. López Mora abría sus puertas con normalidad a las ocho de la mañana y el único cambio para los pacientes fue que las urgencias se atendieron en otra dependencia.

Desde hace una década el Sergas reconoce que estas instalaciones no reúnen las condiciones estructurales y de espacio adecuadas para albergar un centro de salud. Es el bajo de un edificio, que se queda pequeño y obsoleto para el servicio sanitario. Por ello, existía un proyecto para construir un centro de salud en A Seara, que estaría a 200 metros del actual de López Mora y que permitiría aligerar el trabajo del centro de salud de Coia, con 40.000 pacientes. Este proyecto había quedado en nada.