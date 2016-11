Cementerios llenos de vida

nnn Puestos de flores, velas e incluso castañas recibieron a los miles de visitantes que ayer se desplazaron a los cementerios de Vigo, que ampliaron sus horarios de 9 a 19 horas de forma ininterrumpida.

Pese a la gran afluencia que se registró todo el fin de semana, numerosas familias dejaron el culto a sus muertos para el mismo día de Todos los Santos. En algunos casos dedicaron horas a acondicionar los nichos, mientras que otros aprovecharon la jornada para reencuentros frente a las tumbas ya adecentadas en días anteriores.

En Pereiró, el concierto con un repertorio clásico fue muy bien recibido por los usuarios, que resaltaron la alegría que aportaba. El alcalde, acompañado por la concejala Chus Lago, fue uno de los que disfrutó de la velada musical. Sin embargo, uno de los aspectos que más interés despertó fue la muestra de los libros de enterramiento, donde aparecían las actas de represaliados como Martínez Garrido o Heraclio Botana. Muchos descubrieron la existencia de un cementerio en Cíes a través de los paneles expositivos que se exhiben en la entrada del camposantos, a pocos metros del coche funerario de época Dodge D5.

Pese a los esfuerzos del Concello por convertir a Pereiró en un museo, los habituales del cementerio se quejaban de que no había reposición de árboles y de la falta de flores de temporada en los jardines. “Es una suerte que no llueva, porque no se ha echado xabre en los caminos y con agua estarían intransitables”, comenta Paco, con las flores que llevaba a la tumba de su mujer en la mano.

En Teis tampoco estaban contentos con el acondicionamiento del cementerio. La inclinación de los nichos sigue sin solucionarse. “Hay que hacer algo o algún día provocará un problema”, alertaban los vecinos.

En Bouzas, el momento de mayor afluencia de visitantes fue al mediodía. Como en el resto de los cementerios, se produjeron retenciones y hubo dificultad para encontrar aparcamiento, aunque una pareja de la Policía Municipal vigilaba el estacionamiento. Los atascos se produjeron pese al incremento en la líneas de Vitrasa para facilitar el acceso a los nueve cementerios municipales.

Hoy se conmemora el día de los Fieles Difuntos, que pone punto final a estas jornadas dedicadas a honrar a los muertos. Este año las flores más demandadas han sido las margaritas, una opción económica. Sin embargo, el crisantemo y las rosas (fundamentalmente rojas) volvieron a triunfar. Por media, cada familia se gastó entre 30 y 40 euros en cumplir con la tradición. Los centros rondaron los 90 euros, normalmente costeados entre varios. Las floristas vivieron su peculiar a agosto, aunque un año más recalcaron que los precios siguen sin subir, “y ya van tres”, indicaron a la espera de que la situación mejore el próximo puente de Todos los Santos.n