Caso GEA: 20 años de espera y 3 días de juicio

nnn El juicio por el caso GEA queda visto para sentencia tras veinte años de espera y tan solo tres días de juicio. En la última sesión, el fiscal solicitó, al igual que en el primer día, la prescripción del delito de alzamiento de bienes por el tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

Este aprovechó su intervención para protestar porque el juez instructor no encargó durante su investigación un informe pericial sobre la situación financiera del antiguo grupo empresarial vigués. La Fiscalía considera a los cuatro acusados autores de un supuesto delito de alzamiento de bienes, que entiende prescrito; mientras que la acusación particular pide que sean condenados a seis años de prisión por cada uno de los delitos de apropiación indebida, estafa y contra los trabajadores, y a cuatro años por alzamiento de bienes.

El grupo GEA llegó a tener más de 5.000 empleados, cinco plantas de producción y más de 30 puntos de venta en toda España, especializados en loza, porcelana, vidrio y cerámica.

Empresas Álvarez entró en crisis a mediados de los años 70, debido a la acumulación de deudas, la mala gestión y la competencia de otras empresas. En 1976 pasó a manos del INI y, en los 20 años siguientes, fue cambiando de dueños sin que su situación económica mejorase, sino todo lo contrario.

Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, la incertidumbre sobre su futuro y las protestas de los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos, desembocaron en lo inevitable: GEA entró en suspensión de pagos en 1997. La producción se mantuvo, no obstante, hasta octubre de 2001, pero esta industria nunca recuperó sus niveles de producción, facturación y empleo.n