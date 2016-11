El Casco Vello, consternado por la caída de un menor en A Laxe

nnn El Casco Vello amaneció ayer completamente consternado por el accidente registrado en la pasarela de A Laxe el lunes por la noche en plena fiesta del Samaín, cuando un niño de 7 años se precipitó accidentalmente al vacío. El pequeño está grave y permanece ingresado en la UCI Pediátrica del Álvaro Cunqueiro con un coma inducido. Los profesionales sanitarios realizan un seguimiento exhaustivo de su estado y el viernes evaluarán la posibilidad de despertarlo.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 de la noche del lunes, según informó el 112. Al parecer, el niño iba acompañado de su madre y de otras personas en un momento de gran afluencia de público cuando de pronto se cayó desde una altura aproximada de 10 metros en la pasarela, el equivalente a un edificio de tres o cuatro plantas, en la zona más próxima al centro comercial. La Policía Nacional será la encargada de esclarecer los hechos y de dar parte si fuera necesario al juzgado, pero por ahora no se han entrevistado con los familiares por respeto al mal momento que están viviendo. Hasta ahora, no se conocen los motivos del accidente, por lo que todas las versiones que circulan son meras especulaciones. La Policía Científica ya acudió al lugar del accidente y tomó fotos.

Ayer en el Casco Vello no se hablaba de otra cosa. Mientras algunos opinaban que es necesario incrementar la seguridad en la pasarela con una barandilla o una estructura acristalada, otros decían que esta infraestructura es segura, que nunca sucedió nada similar y que fue producto de la fatalidad.

El presidente de la asociación de vecinos del Casco Vello, José Manuel Veiga, lamentaba ayer lo sucedido. Se enteró por la noche por la llamada de un periodista y no daba crédito. Se acercó a la zona pero ya no había nadie. “El barrio estaba lleno de gente por el Samáin, y para mí fue un impacto grande, no me explico cómo pudo pasar”. Preguntado por la seguridad de la pasarela, afirmó que “yo no soy técnico pero personalmente me parece segura por el alto y el ancho que tiene (la barandilla), y no tengo noticias de otros incidentes”.

Por su parte, la presidenta de los comerciantes del barrio, Itos Domínguez, también estaba afectada por la situación del niño y de su familia. “Había demasiada gente en el barrio, pensamos en suspender la fiesta pero era desbordante y lo vimos imposible”. En su opinión, la pasarela de A Laxe es completamente segura y lo sucedido fue “un accidente que podría haber pasado en el balcón de una casa o en cualquier otro sitio”. Añade que “si no te subes no es peligroso, pero a veces hay chavales de 14 años que caminan por ahí”. n