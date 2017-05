Carmela Silva anima a "mirar hacia la calle" para "recuperar la credibilidad"

Silva ha reconocido, y en declaraciones a los periodistas, "que ayer ganó Pedro Sánchez" con "un apoyo muy importante de la militancia", aunque ha señalado que se siente "orgullosísima" de haber apoyado a Susana Díaz.



Ha definido a esta última como "una gran líder, una mujer con mucha fuerza, con mucha convicción y profundamente socialista".



"Pedro Sánchez tiene que tomar el timón y comenzar a tomar decisiones para que recuperemos la credibilidad de la ciudadanía", ha mantenido Carmela Silva.



A continuación, ha apuntado que el resultado no le produce "tristeza" ya que "la democracia nunca puede producir tristeza".



"El que no respeta la democracia y cuando pierde se siente triste, no es capaz de asumirlo o no lo hace con la elegancia que se merece la política de nivel, pues no debería estar en política", ha apostillado.



Carmela Silva ha asegurado que acepta "siempre" el resultado de las urnas que, en este caso, "hablaron con toda claridad", por lo que "ahora lo que toca es el silencio de los que no obtuvimos la mayoría del respaldo de la militancia y actuación de los que sí lo obtuvieron", ha añadido.



Por ello, ha expresado que, "a partir de hoy mismo", no va a hablar "absolutamente nada de política interna" y se va a centran en desarrollar su "actuación como presidenta de la Diputación, tomando decisiones para que mejore la vida de la gente" desde esta institución.



"Asumo el resultado con respeto profundo pero también con profundo orgullo de haber apoyado a Susana Díaz", ha afirmado Silva, que ha destacado el "ejemplo de democracia" que ayer dio el PSOE con la celebración del proceso interno.



Así, ha resuelto que "cuando militas en un partido profundamente democrático es que tú eres profundamente democrática", por lo que ha querido "reconocer públicamente" la victoria de Sánchez