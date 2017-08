nnn "Esto es una casa de locos, estoy deseando que se acabe mi jornada". Quien habla así es una de las vendedoras de billetes de la estación de autobuses de Vigo. Ayer empezaron a funcionar en la ciudad cinco de las nuevas rutas adjudicadas por la Xunta en la primera fase de modernización del sistema del transporte. Fue un caos. Los usuarios no podían conocer los horarios de autobús a Ourense o Cangas porque no estaban previstos. Ni siquiera los conductores presentes en la estación sabían qué pasaría a lo largo del día.

En esta primera fase, en la que se ha autorizado 41 concesiones, Vigo está afectada con cinco rutas. Estas son Salvaterra do Miño-Vigo (operada por Autna), A Cañiza-Vigo -que incluye Mondariz- (Empresa Raúl), Lugo-Ourense-Vigo, Soutomaior con Pontevedra y Vigo y Pontevedra-Bueu-Cangas-Vigo; las tres de Monbus. Son precisamente estas últimas las que más problemas dieron a los usuarios. En la página web de la empresa de transporte no se podían consultar los horarios a Cangas y desde la estación las vendedores no tenían información "te puedo decir que sale uno a las seis y que después no lo haya".

Monbus y Xunta de Galicia lanzaron ayer balones fuera. Al contactar con la empresa de transporte Monbus, se limitó a decir que los horarios serían oficiales una vez que la Xunta los aprobara, de lo que se deduce que el servicio se ha activado para la ciudadanía sin estar completamente desarrollado. Desde el gobierno autonómico la unica respuesta que obtuvo este diario fue que los horarios de los autobuses son competencia de la compañía y que hoy ya operan con completa normalidad.

Los principales afectados, los usuarios, que tuvieron ayer dificultades para utilizar el autobús. "La gente mayor estaba acostumbrada a los horarios anteriores", explica la taquillera, y ahora acuden sin saber si podrán coger el autobús.

La oficina de información de la estación de autobuses, que estaba ayer cerrada, derivaba al servicio de facturación, que indicaba a los usuarios que no tenía información de los nuevos horarios y que de momento las empresas continuarían usando los de las anteriores concesionarias.

Desde la central de Monbús en Ourense, la única persona que estaba en la oficina descartó explicar a este diario el funcionamiento de las nuevas porque, siendo el mes de agosto, la persona responsable de horarios está de vacaciones.

Desde la Xunta ven con normalidad que en los primeros días haya este tipo de irregularidades. A tal fin, las delegaciones territoriales están ejerciendo una función de vigilancia para observar los problemas e intentar solucionarlos con las compañías, si bien ayer desde la de Vigo no declararon ninguna incidencia a pesar del mal inicio de este servicio.

La actualización de las líneas de autobuses comenzó ayer con la adjudicación de las primeras 41 rutas, pero la Xunta continuará sacando nuevas líneas hasta 2019, cuando se prevé que esté modernizado ya todo el sistema de transporte en autobús de Galicia.

Desde Autna, que además de Oporto cubrirá a partir de ahora la conexión con Salvaterra do Miño, informan de que en los primeros días mantendrán los horarios que tenía Empresa Raúl cuando tenía la concesión de esta línea y que están esperando a que la Xunta apruebe sus nuevos horarios, lo que todavía está pendiente.

únicos horarios oficiales

Por otro lado, Empresa Raúl resultó adjudicataria de la conexión con A Cañiza y Mondariz. Es la única que tiene ya definidos los horarios definidos, que son los que siguen a continuación. A las 06.30 horas desde A Cañiza hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro y regreso desde Vigo a las 18 horas. Para Mondariz, salidas a las 7, 9, 10.30, 15.30 y 16.10 horas y la vuelta desde Vigo a las 12, 13, 15, 20 y 20.35 horas. Desde Maceira habrá buses a las 18.15 y 13 horas y la vuelta a las 11.35 y 17.35 horas. Esto de lunes a viernes laborables. Los sábados, domingos y festivos solo habrá conexión con Mondariz, con la ida a las 9 y 15.30 horas y la vuelta a las 13 y 20 horas y a Maceira, con salida a las 9.10 y vuelta a las 18 horas.

el conflicto

Los conductores de autobuses se opusieron al plan de la Xunta porque veían riesgo en la subrogación de sus contratos. La gran cantidad de líneas que salen a concurso, solo en la primera fase son 570, ponía en riesgo muchas pequeñas empresas. Desde el 20 de junio hasta el 12 de julio mantuvieron activa una huelga que logró sentar en la mesa de negociación a la Xunta y la patronal del sector. En esta reunión se cerró un acuerdo que garantizó la continuidad de los puestos de trabajo a pesar de los cambios de titularidad.n