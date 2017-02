As Candelas de Castrelos, entre tradición y fe

As Candelas aúna fe y superstición. Ayer, Castrelos acogió una de las romerías más antiguas de Galicia, que conserva rituales ancestrales que coexisten con las creencias cristianas. La presencia del obispo Luis Quinteiro Fiuza probó la importancia esta celebración tienen en la diócesis. “Se celebra 40 días después del nacimiento del Señor y es la fiesta de la luz y de la iluminación”, indicó, en una iglesia llena de fieles de todas las edades.

En medio del olor insistente a cera quemada, las gaitas de Queixumes comenzaron a sonar. Interpretaron “A danza do Encontro”, una pieza secular propia de la parroquia. Al sonido de la música, cuatro fieles tomaron en peso la peana con la Virgen y el Niño (una réplica de la patrona de menor peso y con la figura de Jesús independiente). Antes de dirigirse al altar, realizó tres reverencias, precedida por el pendón de Santa María de Castrelos en un saludo ritual de muestra de respeto. Una vez allí, el párroco Ramiro, ejerciendo el papel del viejo Simeón del Nuevo Testamento, tomó al Niño y lo presentó ante el resto de los sacerdotes. A continuación, se soltaron seis palomas que volaron a la techumbre de madera, en recuerdo a la costumbre judía. Con los gaiteiros aún tocando, la imagen regresó a su lugar inicial, repitiendo los saludos.

El viento y la amenaza constante de lluvia impidieron que saliera en procesión por el atrio As Candelas, acompañada por la Virgen, San Roque y San Blas. Sin embargo, a la hora prevista, el cielo se abrió y por unos minutos el sol brilló. Entre los asistentes no hubo acuerdo: mientras para algunos, “As Candelas chora”, por lo que “o inverno vai fóra”; para otros, “As Candelas rí”, así pués “o inverno está por vir”. Hubo quien responsabilizó al cambio climático, si no se cumplen las expectativas.

Sesión de baile, homenaje a los mayores, furanchos y cocido completaron una romería, que calentó motores para hoy, en San Blas. Acudieron el alcalde y concejales como Ana Laura Iglesias, Santos Héctor, Elena Muñoz, Michel Fidalgo y el delegado Ignacio López-Chaves.n