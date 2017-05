Los campus polideportivos del Concello duplican plazas

nnn La Fundación Vigo en Deporte ofrece este verano 400 plazas en tres campamentos polideportivos de verano organizados para niños de 6 a 14 años. El plazo de inscripción abre hoy. Además del tradicional campus de As Travesas (26 al 30 de junio), en el que tendrán cabida 200 niños, se diseñaron este año dos nuevos campamentos, de 100 plazas en cada uno y que tendrán lugar en zonas del litoral: en la ETEA (3 al 7 de julio) y en Samil (10 al 14 de julio).

El concejal de Deportes y presidente de la fundación, Manel Fernández, lanzó estas dos nuevas propuestas tras consultar a los clubes adscritos al programa Siareiros y tras conocer y evaluar las propias inquietudes de padres y madres que cada año inscriben a sus hijos en el campus del Central.

El campus de As Travesas continuará con el precio congelado (70 euros por inscripción) y su horario va de las 9:00 a las 18:00 horas, mientras que los nuevos campamentos de la ETEA y Samil costarán 45 euros y su horario será de mañana (9:00 a 14:00 horas).

En los tres campamentos se garantiza la práctica deportiva con monitores profesionales. Así, en As Travesas podrán jugar a baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala, hockey sobre patines, deporte adaptado, natación, béisbol, rugby, bádminton y ciclismo, contando además con la excursión a las Cíes.

En la ETEA las modalidades elegidas son gimnasia acrobática, rugby y remo, mientras que en el complejo municipal de Samil disfrutarán de tenis, pádel (las tres pistas están siendo reparadas) y kayak. La Fundación y la Concejalía cuentan con monitores de una federación (Federación Galega de Tenis) y quince clubes de la ciudad: Academia Octavio, Celta Bosco, C.D. Mosteiro Bembrive F.S., Vigo Voleibol, Xuvenil Teis, Traviesas HC, C.D. Amfiv, Halcones de Vigo, Bádminton Rachaplumas, Club Ciclista Vigués, Flic Flac, Vigo Rugby, Club de Remo Virxe da Guía, Pádel Femenino Cíes y Club Kayak Vigo. n