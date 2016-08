Cabral se rinde ante el pan de millo

No cabía un alma ayer por la mañana en el parque forestal de Cotogrande. Cabral se rindió ante la popular romería do pan do millo, que atrajo ayer a numerosos visitantes ansiosos de degustar uno de los productos más populares de la comarca. Las carreteras colapsadas y la ausencia de huecos para aparcar son el termómetro que midieron la alta afluencia de gente a este evento.

Aunque esta romería está dedicada a un producto muy concreto como lo es pan de millo, gira toda una galaxia gastronómica alrededor del mismo. No faltaron las sardinas, cuyo olor se extendió por los alrededores del parque. Tampoco el pulpo o la empanada de diversas variedades.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, defendió durante una breve intervención la romería como una forma de transmitir la cultura popular y las tradiciones a través del tiempo. Acto seguido interpretó la banda de música diversos pasodobles, boleros y algún tema más moderno adaptado a los instrumentos de viento.

Los últimos compases vaciaron el espacio central del parque de Cotogrande y los visitantes cumplieron su misión: ser comensales. Las mesas de piedra estaban repletas y los que llegaron más tarde tuvieron que contentarse con comer de pie o llevar sus propias sillas.

Con el paso de las horas los mejores productos se fueron agotando ante la alta demanda. Los encargados de organizar la fiesta trabajaron a destajo para agilizar las colas en las carpas de un evento que ya no solo atrae a los vecinos de Cabral o Vigo, sino que es una referencia en el área metropolitana de la ciudad.

La romería del pan de millo de Cabral ha logrado fijarse al calendario gallego de fiestas populares, con un número creciente de visitantes cada año.n