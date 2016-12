El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha denunciado este viernes que existen "intereses territoriales contrarios" a la ciudad en la intención del Ministerio de Fomento de no ejecutar la variante de Cerdedo en la conexión hacia Ourense-Madrid por AVE, y ha advertido de que "Vigo no se va a quedar de brazos cruzados".

En una rueda de prensa tras mantener una reunión con expertos ferroviarios de UGT, el regidor olívico ha denunciado el "intento del Gobierno y de la Xunta" de dejar la conexión por AVE con el trazado "Vigo-Ourense por Santiago", lo que supone que la ciudad olivíca se quede, en materia de conexión ferroviaria "como en el siglo XIX".

El alcalde se ha mostrado convencido de que "hay detrás de esto algo más que el simple transporte ferroviario", y que son "intereses territoriales contrarios" a Vigo, para "intentar parar el crecimiento hegemónico" de la ciudad olívica.

"Vigo no se va a quedar de brazos cruzados. Esto ya pasó una vez, que la ciudad se quedó quieta y renunció al trazado en `L`. Yo no me voy a comportar como se comportaron aquellos responsables políticos", ha proclamado, y ha insistido en que esa concesión fue "un error histórico".

De hecho, ha advertido de que, si no se ejecuta la variante por Cerdedo, para que haya una conexión competitiva con la Meseta, "nunca se hará la salida sur" para completar el trazado del eje atlántico y comunicar el área metropolitana con Portugal.

"COMPLICIDAD" DE FEIJÓO

Abel Caballero ha vuelto a criticar que la declaración de impacto ambiental de la variante de Cerdedo fue "paralizada `sine die`" por el Gobierno "con la absoluta complicidad de Feijóo". "Le oigo hablar de todo, pero nunca de Vigo. Para Feijóo, en materia de alta velocidad ferroviaria, Vigo sencillamente no existe", ha añadido.

En esa línea, ha insistido en que "la propuesta de la Xunta y del Gobierno", de que la conexión con la meseta se haga por Santiago, supone que el tren Vigo-Ourense tardaría 10 minutos más que en la actualidad, sin AVE. "Es una cuestión que Vigo nunca va a aceptar", ha apostillado

El alcalde ha confirmado que el AVE a Vigo por Cerdedo es "irrenunciable" y que, por ello, mantendrá su ronda de contactos con agentes sociales y económicos de la ciudad. Asimismo, ha repetido que no descarta "en absoluto" convocar una gran movilización para reclamar este proyecto, porque es "imprescindible" que Vigo y Madrid se conecten por alta velocidad ferroviaria "en dos horas y media".

Por su parte, el portavoz de UGT en materia ferroviaria, Carlos Díaz, al término del encuentro con el alcalde, ha coincidido en señalar que, mientras Ana Pastor fue ministra de Fomento, "no se hizo nada" por impulsar la salida sur o la variante de Cerdedo, y ha rechazado las dudas sobre la rentabilidad del tramo, recordando que se habla de unos 50 kilómetros, mientras que en Valencia (con "poca más afluencia") se han hecho 300 kilómetros. "Tampoco pedimos cosas de otro mundo", ha sentenciado.