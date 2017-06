“Estoy emocionado”. Estas fueron las palabras con las que Abel Caballero resumió ayer su satisfacción ante la respuesta ciudadana en el concierto reivindicativo de la Porta do Sol. Miles de espectadores acudieron a la actuación de la coral Casablanca, en un acto simbólico para exigir el AVE directo a Madrid por Cerdedo. Ante la gran afluencia, Caballero aseguró que al Ministerio de Fomento “no le queda más remedio que escuchar la voz” de la ciudad y ejecutar esa conexión.



El alcalde adelantó que hoy hará el segundo movimiento en la campaña por la Alta Velocidad: se dirigirá por carta al ministro de Fomento, al presidente de la Xunta y al titular del Gobierno de España, Mariano Rajoy para exponerles los hechos y reclamar una solución.



Lo primero que exigirá es que recuperen la Declaración de Impacto Ambiental “que lleva cuatro años parada”, que aprueben las obras y que las hagan. “Que inicien las tramitaciones y después ya hablamos”, apuntó.

Pues en declaraciones a los medios, el regidor incidió que el AVE es "clave" para la historia de Vigo, y agradeció a los “miles y miles” que respondieron a la convocatoria del miércoles, provocando lo que denominó un “hito histórico, en el que la ciudad dio un paso de gigante”.



“Si no lo llegamos a hacer (el concierto), hubiéramos ido a Madrid por Santiago; eso es lo que pretende el Partido Popular y el PP de Vigo, que tuvo que venir porque la ola de la ciudad les arrasaba; esta idea ya fracaso ayer ante la reacción de la ciudad”, declaró Abel Caballero. Criticó al grupo en la oposición por “estar al margen de la voluntad y no entender a la ciudad”, ya que “dicen que no es necesario la movilización, pero sí que lo es”, insistió.

Antes de seguir con las acciones, Caballero espera que den respuesta a las cartas ante la presión de Vigo: “Confío en que escuchen y cumplan con su obligación, porque Vigo no se va a quedar sin la línea de Alta Velocidad. Lo decidió la ciudad”, afirmó.