Con citas de Bob Dylan, Pondal o Herman Melville, autor de Moby Dick, el alcalde, Abel Caballero, reivindicó "el orgullo de ser vigueses, de defender lo nuestro", en su discurso del acto oficial del Día de Galicia en Vigo, que reunió en los jardines el Pazo de Castrelos a más de quinientos invitados, representantes políticos, sociales, culturales y empresariales de la ciudad.

Pero Caballero no fue solo poético, también reivindicativo en su discurso. Primero defendiendo el proyecto de conseguir que Cíes sea Patrimonio de la Humanidad. "Y no valen embustes, ni mentiras, ni trampas para volver a distraer a esta ciudad", dijo, "que tan generosa ha sido con otros lugares de Galicia". En este sentido recordó que desde la ciudad se apoyó la capitalidad de Galicia y no "alzó su voz cuando a otros se les destinaban grandes obras". Así que, concluyó, "las islas Cíes serán Patrimonio de la Humanidad porque sus méritos son sobrados".

En segundo lugar reivindicativo con la llegada del AVE a la ciudad. El alcalde aseguró que "algunos han medido mal nuestra fuerza y aún la siguen midiendo mal. Y no deben. Y quieren que Vigo sea la única gran ciudad de España sin tren de alta velocidad. Y se equivocan", enfatizó.

"Los tiempos en los que se podía maltratar a Vigo y aquí no se alzaba la voz terminaron para siempre", aseguró.

Y una tercera reivindicación, en la que Caballero se siente muy implicado, "apoyando a las mujeres en su legítima lucha para ocupar el lugar que les corresponde", enfatizó.

Para Abel Caballero "Vigo está marcando su rumbo, el que la ciudad quiere" y "sigue su senda, toda máquina avante y rumbo firme".

El acto del Día de Galicia reunió en los jardines del pazo de Castrelos a una amplia representación de la sociedad viguesa con los políticos al frente. Allí estaban la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; los concejales del PSOE; los del PP con su portavoz y presidenta local al frente, Elena Muñoz; así como Rubén Pérez en representación de Marea de Vigo.

También estaban entre los invitados el juez decano, Germán Serrano; el obispo, Luis Quinteiro; el valedor do Cidadán, Luis Espada; la directora del Oceanográfico de Vigo, Victoria Besada; el empresario José Silveira; el secretario general de Anfaco, Juan Vieites; la subdelegada del Gobierno, Ana Ortiz; el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves y artistas como Antón Pulido; Francisco Castro, director de Galaxia o la exministra Elena Espinosa, entre otros.

Recordó el alcalde que "esta gran ciudad, que no nació de conquistas militares ni de asentamientos religiosos. Nacemos de nuestra propia historia, de nuestras decisiones, de nuestra economía". Así hizo un repaso por la pesca primero, las salazones después, los astilleros, la llegada de Citroën y, ya en la actualidad, los minisatélites de la Universidad de Vigo.

"Hace muchos años eran otras las ciudades que apuraban el paso y el Vigo público latía lento" pero "ahora son otras las ciudades que permanecen paradas y se consumen en su propio estancamiento y está siendo Vigo la que se transforma, la que mejora, la que se agranda, la que se erige en modelo a seguir", subrayó Abel Caballero. Todo ello sin olvidar las políticas sociales, con las que tiene una especial predilección, y así recordó que la ciudad "fue eligiendo su propia y gran solidaridad y su propio modelo de aplicar las políticas sociales. Porque una ciudad en la que los trabajadores desde sus organizaciones reclamaron siempre sus derechos, nunca iba a dejar a nadie tirado en las cunetas de la crisis".

Terminó con un "viva Vigo". n