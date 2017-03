Caballero reconoce que la paralización del Área Metropolitana le impide hasta contratar un abogado

Aseguró que en el convenio el Concello se comprometía a pagar 46 céntimos en los viajes urbanos vinculados a otro interurbano. “Quieren abusar de nuevo de esta ciudad, y no va a pasar, no habrá barra libre en el transporte de Vigo”, declaró.

El regidor anunció que desde Vigo “tomaremos nuestras decisiones al respecto”. Una intención que hizo extensiva al Área Metropolitana, de la que aseguró “está tan paralizada que no puede ni contratar un abogado que la defienda”. Responsabilizó de la situación a la Xunta, ya que con las medidas cautelares tras su denuncia, tan solo se puede resolver a través de un contencioso: “algo que llevará dos años y que nos sitúa en unas nuevas elecciones municipales”, apuntó. Sobre la continuidad de los plenos metropolitanos y la próxima actuación de los alcaldes, Caballero tan solo apuntó que en su momento ya se verá.

PROPUESTA DEL PPDEG

Por su parte, el Partido Popular anunció que presentará en el Parlamento de Galicia una iniciativa en la que se instará al gobierno local a que “retorne al consenso” en el Plan de Transporte metropolitano y de este modo “desbloquee” el Área. El diputado autonómico Alberto Pazos esgrimió en rueda de prensa que ese “retorno al consenso es básico” solo se plasmará con el cumplimiento del convenio de adhesión de Vigo al plan de transporte metropolitano. Explicó que esta iniciativa parlamentaria busca invitar a que “todo el mundo reflexione”, y se produce en un contexto de “intercambio epistolar” entre el alcalde y la Xunta a propósito de las discrepancias interpretativas sobre el citado convenio. Ante esta iniciativa, Caballero respondió asegurando que “el Gobierno de Galicia funciona como oposición del alcalde de Vigo".n