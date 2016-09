nnn El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se preguntó ayer "qué va a hacer" la Xunta "para resolver el problema" generado en la ciudad tras la anulación del PGOM de 2008 por parte del Tribunal Supremo, después de conocerse que el Consello Consultivo rechazó la vía propuesta por el Ayuntamiento.

El consistorio local vigués defiende que el PGOM de 2008 puede "restaurarse en pocos meses" si la Xunta elabora una nueva declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica, siguiendo así el consejo del experto en urbanismo Luciano Parejo.

Abel Caballero explicó, en una rueda de prensa, que desconoce el "contrainforme" emitido por el Consello Consultivo en contestación al documento redactado por Luciano Parejo, por lo que ha optado por esperar a recibir esta "respuesta" para hacer pública "una valoración" al respecto. Sin embargo, volvió a señalar, una vez más, que el Ejecutivo gallego es el "causante y responsable" de la anulación del planeamiento urbanístico de 2008 durante del Biparito de la Xunta, y valoró que, sin embargo, fuese el Ayuntamiento el que tomase "medidas jurídicas para tratar de resolver esa cuestión", mientras que la administración autonómica "no tomó una sola".

Insistió en que Luciano Parejo es "la persona con más prestigio en España" en el ámbito del urbanismo y en que el informe que ha valorado el Consultivo lleva "el aval de su firma".

"Lo que sabemos es que la Xunta pide un informe a un órgano interno de asesoramiento, nombrado por la propia autonomía, que no es un órgano judicial y, por tanto, emite informes para asesorar", destacó. El alcalde ve "paradójico" que la Xunta pida al Consultivo "un contrainforme a una vía de solución" y no "un informe en el que se den vías de solución", algo que, ha dicho, es "singular", a cuenta de que esta administración es "la responsable de que se haya anulado el PGOM de Vigo".

Matizó que "todas las acciones del Ayuntamiento" para con el planeamiento urbanístico de 2008 fueron "impecablemente ratificadas" por el Supremo, a su juicio.

Así, preguntó a la Xunta "qué va a hacer" para resolver el problema y aseguró que se siguen emitiendo declaraciones de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica en la Comunidad Autónoma, cuya falta de justificación derivó en la sentencia de anulación para el de Vigo.

"La Xunta no resuelve el problema más importante del urbanismo en Galicia, que son las inviabilidades emitidas a, por lo menos, medio centenar de Planes de Urbanismo. Sigue sin aportar soluciones al problema central, que es la posibilidad de que se anulen 50 planes de urbanismo por culpa de la Xunta", concluyó.

El alcalde vigués y la concejala de Urbanismo, María José Caride, se reunieron ayer por la mañana con la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo, y con otro representante de este colectivo para explicarles las soluciones que propone el Concello de Vigo para aprobar su Plan de Urbanismo.

El encuentro formaba parte de una ronda de contactos iniciada hace unos días por el regidor con distintos colectivos empresariales y profesionales de la ciudad para explicar la situación del Plan de Urbanismo y las medidas jurídicas que propone su gobierno.

A la pregunta realizada por los periodistas sobre si no contemplaba la redacción de un nuevo Plan de Urbanismo, el alcalde dijo que esa posibilidad siempre está ahí, con un plan en vigor o con un plan anulado, y recordó que su gobierno trataba de buscar una solución más rápida para evitar una situación de paralización urbanística. Sin embargo, tampoco quiso informar sobre si contaban con un posible plan alternativo a la solución que proponía Luciano Parejo y por el momento está a la espera del pronunciamiento de la Xunta.

El Consorcio del Casco Vello inicia la recuperación de edificios de O Berbés

El Consorcio Casco Vello de Vigo, un organismo participado en un 90 por ciento por la Xunta de Galicia y en un 10 por ciento por el Ayuntamiento vigués, aprobó su Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para el año 2017, que incluye, entre otras medidas, acciones de rehabilitación de varios inmuebles en la zona de O Berbés, tal como solicitó el gobierno municipal, según recordó ayer el alcalde, Abel Caballero.

Entre las acciones a realizar el próximo año está continuar con el programa de eliminación de pintadas, así como avanzar en el proceso de rehabilitación de inmuebles en la parte alta del Casco Vello y también en la zona de O Berbés. Concretamente, forma parte de la planificación la recuperación de los inmuebles en las calles Ferrería, 8, 10 y 45; Subida al Castillo, 12; Subida a la Costa, 5; Cruz Verde 8 y el inicio de rehabilitación de los edificios situados en la Plaza de O Berbés, 5, 7 y 41. La inversión estimada para estas actuaciones llega casi a los 2,3 millones de euros.

El Programa de Actuación aprobado en la última reunión del Consejo de Administración también deja constancia de los ingresos del Consorcio y las aportaciones extraordinarias de las administraciones que participan del organismo (90% Xunta-10% Ayuntamiento) para el próximo ejercicio calculando así unos ingresos totales que llegarán a superar los 3 millones de euros. Entre ellos, las nuevas aportaciones del IGVS y del Concello se estima que sean de 200.000 euros y 20.000 euros, respectivamente, hecho que también destacó el alcalde.