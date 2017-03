Caballero : " los presupuestos de Zona Franca tienen sus luces y sus sombras"

Con respecto a la respuesta de la Xunta sobre su interpretación del convenio del Transporte Metropolitano, apuntó que no se corresponde con lo que firmó. "Vigo no pagará todos los viajes de gente de fuera de Vigo, mientras la Xunta pone cero". Acusó al Gobierno autonómico de haber paralizado el Área, "ya que no podemos ni contratar un abogado para defenderla". Sobre la actuación de los alcaldes a partir de ahora, anunció que tomarán medidas inmediatas tanto con respecto al Área como al Transporte.