Caballero: “Paco Vázquez fue mi maestro y ya le superé”

“Fui a Coruña invitado por Paco Vázquez. Es un gran amigo y fue seguramente el mejor alcalde de la democracia en España. Fue mi maestro, aprendí mucho de él, tanto que creo que ya lo he superado”. Esto dijo ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras su visita a la ciudad herculina donde participó en un homenaje al ex regidor de A Coruña en un acto en el que también se descubría un cuadro suyo en la Casa Consistorial, una idea que ahora quiere trasladar a Vigo.

De su reunión con el actual alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, manifestó que habían hablado del área metropolitana y de las dificultades sufridas para su creación, dado que el municipio herculino está interesado en poner en marcha la suya propia. Caballero dijo a Ferreiro que “Feijóo dirá que sí pero luego pondrá todo tipo de impedimentos”. Por otro lado, el alcalde vigués anunció que convocará en enero la junta de gobierno del Área Metropolitana, que existe aunque la Xunta no la haya registrado todavía (“el Área está viva y coleando”), y señaló que si los representantes del PP deciden no acudir demostrarán que están “a las órdenes de Feijóo” y deberán dar explicaciones de porqué “perjudican a sus ciudadanos”, señaló.

Al margen de esto, el alcalde dio cuenta a Xulio Ferreiro de sus gestiones en la Federación Española de Municipios y Provincias “a pesar de que él no me votó” y en concreto de las negociaciones que está siguiendo para que se modifique el techo de gasto de las entidades locales y para que se aumente la financiación puesto que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden.

El Colegio de Abogados reclama también el AVE por Cerdedo

nnn Abel Caballero tiene la "certeza" de que el Gobierno de España quiere dejar a Vigo sin AVE directo a Ourense y Madrid, situación que está generando "preocupación" y "rechazo" de la ciudad. Tras una reunión ayer con la decana del Colegio de Abogados, Lourdes Carballo, y el vicedecano, José Manuel Otero, el alcalde reclamó del Estado la aprobación inmediata de la Declaración de Impacto Ambiental y la contratación de la conexión por Cerdedo. El encuentro formaba parte de la ronda de contactos para pulsar la opinión de la ciudad sobre el "deseo" del Gobierno de "cancelar definitivamente" el AVE por Cerdedo y, por lo tanto, dejar a Vigo sin conexión directa de alta velocidad ferroviaria a Ourense y Madrid. El Estado "condena la Vigo a ir por Santiago, para ir a Ourense incluso", señaló para añadir que “todo Vigo quiere el tren de Alta Velocidad, nunca aceptará que lo eliminen Rajoy y Feijóo”.

Por su parte, Lourdes Caballo,manifestó que “no es una asignatura en Galicia la red de alta velocidad sino también una deuda pendiente del Gobierno central y esa deuda no la podemos considerar saldada si no se le procura a Vigo una conexión directa con Madrid sin pasar por Santiago, de forma que se asegure un tiempo de viaje de menos de tres horas”. “Aparte que no sólo supone garantizar el servicio de AVE con Madrid sino también a Ourense, y deja abierta la posibilidad con Oporto, cubriría mucha más población que cualquier otra opción, así que estamos a favor”, concluyó.