Caballero "no contempla la posibilidad" de que se falte a disciplina de voto

"No contemplo la posibilidad de que no acepten la democracia. En este partido somos todos demócratas y aceptamos la democracia. No sé si pasará o no", ha señalado Caballero, quien ha añadido que el PSC "tomó una decisión como partido" de votar no a la investidura de Rajoy.

Ha abundado en el mensaje que mandó ayer en cuanto a que "la democracia se tiene que respetar siempre" y que ésta "no es solo que los ciudadanos voten y elijan", sino que se trata de "una condición fundamental" para que el sistema funcione, que tiene que estar instaurada "en las instituciones y los partidos políticos".

Caballero ha rememorado que en el comité federal del PSOE "tomamos una decisión democrática, votada. Todo el mundo está obligado a cumplir la democracia, en el PSOE y en todos los partidos", ha aseverado.

"Los que no acepten la decisión no aceptan el funcionamiento de la democracia y eso tiene un nombre", ha concluido.EFE