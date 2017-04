Caballero lanza un ultimátum a Fomento por el AVE a Vigo

nnn El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró ayer su malestar por la visita realizada el día anterior por el ministro de Fomento, Íñigo de la Senra, a las obras del AVE a Galicia en donde no hizo referencia alguna al trayecto a Cerdedo que permitiría la llegada de la alta velocidad a Vigo.

Caballero, en respuesta al silencio sobre esta variante, anunció que ayer mismo le envió una carta al titular de Fomento en la que le insta a pronunciarse y le dio de plazo hasta mayo para pronunciarse. “Es la segunda (carta) y la última que envío. A partir de ahí, la ciudad va a iniciar sus acciones. Queremos que la ciudad deje oír su voz... Y la va a dejar oír”, advirtió.

Caballero calificó de “despropósito” que por ahora solo se contemple el AVE a Santiago y las obras no alcancen a Vigo, “la zona más dinámica y poblada de Galicia”. “Sería el único AVE del mundo que andaría 100 kilómetros para atrás para ir 100 kilómetros para adelante”, ironizó. El regidor, dirigiéndose también al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recomendó que tomasen como ejemplo el AVE a Barcelona, que pasa también por Lérida y Tarragona. “Quisieron vertebrar Cataluña con el AVE y lo hicieron muy bien, de hecho”, reflexionó.

Tras recordar que hay una resolución aprobada por el Consello Social de Vigo, en el que están representados partidos políticos, empresarios y fuerzas sociales, instó a aprobar la declaración de impacto ambiental para la variante a Cerdedo.

“Este paso que estamos pidiendo no tiene coste económico, pero la medida la tienen metida en un cajón desde hace cuatro años”, afirmó. Por eso, reprochó a Feijóo y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dejen a la ciudad sin AVE y obliguen a Pontevedra a viajar hasta Santiago. “No les vamos a tolerar que dejen a Vigo fuera de las redes de alta velocidad”, insistió, para volver a advertir que “si no tenemos respuesta, vamos a hablar mucho del tren. Mayo va a ser el mes del AVE en Vigo”. n