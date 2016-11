Caballero: "es una intromisión en la política viguesa" la moción presentada por el PP

Asegura que no tiene precedentes y que prueba que Feijoo non quiere el Área Metropolitana. Reitera que la constituirá el 1 de diciembre como le manda la ley y añade que no es incompatible con el convenio firmado por los alcaldes que requiere la incorporación de Vigo al transporte. Según el alcalde, se refiere "una vez sea efectivo su funcionamiento, no su constitución".

El Concello exige a la Xunta las entradas y salidas de la AP9 en su tramo por Bos Aires o se prohibirá el paso por Teis de los camiones de cinco ejes. Caballero avisa que es un trayecto indispensable para unos 300 camiones de gran tonelaje que ahora atraviesan Teis hacia el Puerto.

El pleno de aprobación de los presupuestos de Zona Franca se convocará de forma inmediata. Caballero calcula que antes de finales de este mes. El objetivo es que los presupuestos puedan ser efectivos en enero. Está a la espera de que la presidenta le envíe las cuentas, que "votaré a favor si me parecen bien".