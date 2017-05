Caballero: Fomento tardó dos años en pedir informes de la Xunta sobre Cerdedo

Caballero ha revelado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, le ha contestado a un escrito suyo en el que "confiesa" que la declaración de impacto ambiental está pendiente de informes de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Aguas de Galicia y la Dirección general de Conservación de la Naturaleza.



Ha señalado que Fomento solicitó estos informes el 8 de enero de 2015 y en todo este tiempo ha estado aguardando porque "se pueden emitir en un mes", y ha añadido que los ha vuelto a solicitar "hace unos días", cuando recibió su carta y supo de las movilizaciones que está organizando en Vigo.



Para Caballero, la carta del ministro es "la confesión de que no quieren", Gobierno y Xunta, el trazado alternativo por Cerdedo, y "la constatación de una escandalosa tomadura de pelo", y ha añadido: "se lo vamos a arrancar, lo van a hacer".



Ha recriminado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "en dos años no dijo que ni siquiera le habían solicitado los informes".



Respecto a De la Serna, ha opinado que "no dice la verdad" y le ha pedido "que no intente tapar lo que los anteriores metieron en un cajón".