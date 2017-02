Caballero firmó el contrato de la reforma de la grada de Río

La actuación comenzará hoy mismo, una vez finalicen los bomberos de revisar la zona. Consistirá en la colocación de la cubierta sobre una estructura ya reforzada, por lo que no será necesario su cierre. Al finalizar Río, se continuará con Marcador y Gol, donde acercarán la grada al campo. "Somos el único ayuntamiento que dispone de 32 millones para la mejora inmediata del Estado, la mitad pagada por la Diputación", apuntó Caballero.



En cuanto al informe del Real Madrid en que lo tildaban de mentiroso, el alcalde aseguró "todos saben que ejerció presión para que se jugase el partido, pero es fútbol y lo primero es la seguridad". Afirmó que en esta última declaración siguen cuestinando el informe técnico al proponer alternativas, cuando no se podía. "Esperaba cooperación del Real Madrid, no estuvo a la altura". Así, Caballero le advirtió al club merengue que "en esta ciudad las decisiones de seguridad las toma el alcalde, no el Real Madrid".