Caballero exige a la Xunta que firme el convenio para la redacción del Plan General.

El alcalde aprovechó para reclamar esta partida la visita del presidente de la Xunta a la ETEA, en acto del Campus do Mar al que dijo no había sido invitado. Según Caballero, la redacción del PGOM podía ir más rápido si contasen con el apoyo del Gobierno gallego, que en su día se comprometió a pagar el 50% del millón y medio que cuesta la nueva redacción. "Por ahora lo estamos financiando todo desde el Concello", indicó Caballero, quien aseguró que no se quedará ningún gran proyecto sin hacer por culpa de la falta de Plan. "Grandes empresas del sector terciario están interesadas en invertir en Vigo", puntualizó. Sin embargo, en el caso Porto Cabral volvió a insistir en que los técnicos señalan el Plan General como el ámbito adecuado para su desarrollo, " no va a tardar mucho", afirmó.