Caballero exige a la Xunta apoyo al AVE por Cerdedo

El regidor indicó que el tren de alta velocidad "tiene que llegar necesariamente a Vigo, y el martes no hubo ni una sola mención a eso" en el discurso de Feijóo. "El tren de alta velocidad no llega a Galicia, llega a una parte de Galicia", incidió Caballero, ya que pasa por Ourense, Santiago y A Coruña pero no por Vigo, explicó, ante lo que ha criticado el discurso de Feijóo: "Oh, que casualidad, se le olvidó hablar del tren de alta velocidad a Vigo, y por tanto eso invalida un discurso entero de investidura". En este contexto, ha considerado que Feijóo con sus palabras está "despreciando a la mitad de Galicia", que ha calificado como "la más dinámica", y por ello ha exigido "una rectificación rápida; mejor hoy que mañana".