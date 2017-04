Caballero exige en Cataluña la inversión del superávit

Con la presencia de una cincuentena de cargos electos de entidades locales catalanas, en el marco de una visita institucional a la Federación de Cataluña, Caballero expresó su rechazo al documento de Presupuestos del Estado reclamando que se introduzcan cambios al texto para no impedir que las entidades locales reinviertan el

superávit del ejercicio 2017 y 2018.

“Los presupuestos no estarán aprobados hasta finales de junio y los gobiernos locales en los seis meses restantes de este año no podrán ejecutar el superávit. Y el Estado lo sabe”, dijo, añadiendo que “España va a cumplir los requisitos de déficit con Europa gracias a las corporaciones locales. Son un modelo de gestión. Estamos hartos y ganaremos juntos en este tema”.

Hoy, la FEMP se reúne con convocatoria extraordinaria en Madrid para tratar este asunto.