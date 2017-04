Caballero dice que Núñez Feijóo está obsesionado con Vigo

Las reacciones al auto judicial que paraliza cautelarmente el Área Metropolitana continúan. Ayer, fue el alcalde quien tomó la palabra, recién llegado de la reunión del Federación Española de Municipios en Madrid. “Ayer (por el jueves) fue un día muy importante, en el que conseguí un consenso de más 8.000 alcaldes de toda España para pedir el cambio en los presupuestos generales y es cuando escoge el presidente de la Xunta para decir que el alcalde de Vigo está solo”, afirmó Caballero, quien insistió en que “Feijóo está obsesionado con Vigo y ayer mintió de forma patética y manifiesta”.

Para el regidor, el Área ya fue reventada antes de la paralización judicial con “la negativa de Feijóo a inscribirla y al no reconocer el secretario escogido”. Aseguró que al presidente de la Xunta “le preocupaba un Área de 600.000 habitantes que le dijese lo que no está haciendo bien aquí, algo que le produce sarpullidos políticos”.

Siguiendo con la argumentación expuesta el jueves por el concejal Carlos López Font, Abel Caballero insistió en que “el auto del juez ratifica lo que decíamos, le da la razón al Concello en todo, ya que dice que el transporte no invalida la constitución del Área; Feijóo mentía”. Asimismo señaló que el motivo para paralizar el Área “fue una cuestión que ya dijimos nosotros, una elección incorrecta”. Aseguró que el titular del Gobierno autonómico le echa la culpa de la paralización del Área cuando Vigo no está implicado en la elección errónea de los concejales. “El único papel del alcalde fue convocar el pleno”.

Afirmó que Feijóo entró en cólera con la constitución del Área y lo acusó de estar en contra de todo. “Pero fue más allá e insultó a la ciudad llamándole cortijo; le exijo que lo retire, es indigno y no se lo permito; tiene una gravedad extrema”, declaró. Caballero enumeró los casos donde se enfrentó a Feijóo y éste lo acusó de localismo: la caja de ahorro, el aeropuerto, el partido judicial, al expropiación de terrenos para la Cidade da Xustiza, el AVE por Cerdedo o el hospital privado. “Feijóo también habló del Celta, ¿se refería al retuit de Rueda donde se ríe de los celtistas?; y de Zona Franca que no dedicó nada a Balaídos y le va a regalar a la Xunta 5,5 millones por los terrenos de la ETEA”, afirmó.

Acusó a Feijóo “de venir a Vigo solo para recaudar” y le puntualizó que “no puede ser presidente de la Xunta y estar siempre en contra de la ciudad”. Finalmente, dijo que “se acabaron los tiempos en que el alcalde de Vigo se arrugaba ante la Xunta, ya no cuela”.