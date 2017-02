Caballero cree que Díaz irá a primarias: Trabajo con datos, no con hipótesis

En declaraciones a los medios tras la Junta de Gobierno y previas al Consejo Territorial, el también presidente de la Federación Española de Provincias y Municipios (FEMP) ha avanzado que "pronto" pedirá formalmente a Díaz que haga oficial su candidatura y sobre el hecho de que esta presentación se demore ha comentado que "cada uno tiene que medir sus tiempos".



Caballero ha subrayado que Díaz es una política "excepcional" y ha recordado que en el último acto organizado por el Ayuntamiento de Vigo fue capaz de reunir a mil alcaldes, que, además, "en términos de población eran los más importantes de la España socialista".



El regidor de Vigo ha hecho hincapié en que Díaz ya está hablando "todos los días, claro y alto, y cada uno que lo interprete como quiera".



Caballero también ha considerado que no es bueno estar "cinco meses" en primarias. "Las primarias tienen que durar un tiempo finito, no ser eternas y, si son en mayo, el proceso debería abrirse a finales de abril".



El presidente de la FEMP ha insistido en que el PSOE lleva ya muchos meses en primarias. "Y vamos a estar otro mes y otro y, como esto siga así, se va cansar de las primarias hasta el apuntador", ha remarcado.



Además, Caballero ha considerado "singular" que dos precandidatos estén en campaña "a lo ancho y largo de España" sin saber si van a conseguir los avales.



En este sentido y dirigiéndose en concreto a Pedro Sánchez, ha precisado que sería bueno esperar a que la militancia hablase y "no arrogarse a priori" posiciones de representante de las bases.



Caballero ha reiterado que cada uno tiene que medir sus tiempos y no será él quien diga a Susana Díaz "qué tiene que hacer y cuándo".