Caballero asegura que no permitirá ninguna votación en Zona Franca que vaya en contra de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró esta mañana que no permitirá ninguna votación en el pleno de Zona Franca que vaya contra los intereses de Vigo. Seis vocales del pleno pidieron ayer a Caballero que convocara el pleno del que es presidente para votar el convenio entre Zona Franca y Xunta. Caballero explicó que no permitirá que se le regalen cinco millones de euros a la Xunta porque "alguien dijo que uno dice" que los edificios no se pueden ceder a la Universidad "cuya única competencia es la investigación" y recordó que el gobierno de Pérez Touriño compró los edificios para cederlos.

Sobre la posibilidad de que el campus del mar, Caballero se preguntó retóricamente quién lo iba a pagar y a dónde se iba a llevar, pidiendo al PP que diga si la Xunta quiere llevarse el campus do Mar de Vigo a A Coruña