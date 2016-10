‘Bueno, sí, lo atropellé’, dice antes de su condena a 4 años

nnn El camionero Rafael O.S., acusado de asesinato en grado de tentativa por atropellar en 2015 al entonces presidente de la cooperativa de transportistas Transpuerto, ha sido condenado a una pena de tres años y nueve meses de prisión, respecto a los 10 que inicialmente solicitaba la Fiscalía, al aplicársele las atenuantes de anomalía psíquica, confesión y reparación del daño.

La vista por estos hechos estaba prevista en la mañana de este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pero no ha llegado a celebrarse al llegar todas las partes a un acuerdo de conformidad. A continuación, el tribunal ha dictado sentencia en los términos del acuerdo, que ha sido declarada firme.

Al acusado, que al ser cuestionado por el tribunal sobre si está conforme con la pena se ha limitado a decir: “Bueno, pues sí”, se le ha aplicado las atenuantes de confesión (por haber dicho a la Guardia Civil que había atropellado a una persona), de reparación del daño (por haber abonado parte de la indemnización) y la analógica de anomalía psíquica en el momento de los hechos.

Así, el hombre, que lleva once meses en prisión y que en el juzgado permaneció escoltado por agentes, ha sido condenado a una pena de tres años y nueve meses de prisión y al pago de una indemnización de 21.000 euros a la víctima (de los que ya ha pagado 16.800). Además, se le ha prohibido acercarse y comunicarse con esta persona durante un periodo de 12 años.

Esto supone una rebaja respecto a la petición inicial de prisión formulada por la Fiscalía, que solicitaba para el acusado 10 años de cárcel, si bien se corresponde con la propuesta de la acusación particular en lo referido a la orden de alejamiento y la indemnización. En cuanto al comiso de vehículo, finalmente se ha dejado sin efecto.

En relación al acuerdo alcanzado, el abogado de la acusación, Ignacio Amoedo, de ValVigo abogados, ha trasladado a los medios que es el que han entendido "más ajustado" y ha considerado que es "un buen acuerdo para él". "Nosotros lo que queríamos es que quedase probado que los hechos fueron hechos de manera consciente, una tentativa de asesinato", ha remarcado.

En cuanto a los acontecimientos juzgados, ha indicado que la acusación entiende que el varón "de forma premeditada" atropelló a la víctima como respuesta a una sanción que le impuso la asamblea de la cooperativa un día antes, y en la que acabó diciendo "unas palabras de que esto no va a quedar así".

"Y al día siguiente pasa lo que pasa", ha subrayado el letrado, que ha incidido en que "tiene que tener una relación causa-efecto". A ello ha añadido que el acusado tenía "bastantes conflictos" tanto con clientes como con compañeros y, a raíz de estos hechos, fue expulsado de la cooperativa.n