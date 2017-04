A Brincadeira se hace mayor

La Brincadeira se ha ido haciendo poco a poco un hueco en el calendario de fiestas de Vigo y en esta XV edición la organización está empeñada en dar un paso adelante. De momento, continuará celebrándose en una sola jornada, en esta ocasión el domingo 23, pero la idea es que en 2018 se desarrolle durante todo el fin de semana. Y que en 2019 o 2020, coincidiendo con el 18 aniversario de su puesta en marcha, pueda obtener el título de fiesta de interés de Galicia, que otorga la Xunta. Sería la segunda celebración de Bouzas con marchamo de calidad, detrás de los Fuegos, que alcanzaron una distinción aún mayor, como Fiesta de Interés Nacional.

José Manuel Vidal, presidente de la asociación de vecinos de Bouzas, explica que en esta ocasión la Brincadeira se va a desarrollar como un gran mercado de época, similar a la Reconquista, aunque en antigua villa no hay representaciones históricas. "Aquí vamos a hacer el mercado tradicional de su época, con algunas novedades con los niños, este año habrá un rincón para los niños con juegos propios de 1809, de madera, y pintacaras", explica.

En cuanto a la feria, señaló que la Brincadeira corría riesgo de morir de éxito, así que decidieron ajustar las plazas al espacio existente. "Tuvimos que parar con lo de autorizar los puestos, pero al final se no fue a 100 de comida y otros 100 de artesanos, zapateros, etc, por todo Bouzas. Hay que meterlos con calzador", advierte.

En todo caso, reconoce Vidal que su objetivo más importante es tratar de conseguir que a corto plazo se convierta en una fiesta de interés turístico de Galicia. Considera que cumple sobradamente las condiciones exigidas por la Xunta, comenzando por su notoriedad y estar afianzada. Pone sobre la mesa un dato: el año pasado hubo 25.000 personas celebrando la "Reconquista de Bouzas", que cada año gana posiciones. Por tanto, cree que ya está madura para dar un paso adelante. "Sería un logro importantísimo para Bouzas, y lo digo además como fundador que he sido, hay que empezar con algo y otras fiestas lo han conseguido, aunque no se trata de llegar a una fieta de interés naional como son las de Bouzas, sino de Galicia, sería apoteósico, histórico, y ya estamos recopilando datos para la candidatura", señaló.

Además de organizador de la Brincadeira, Jose Manuel Vidal lleva 17 años de presidente de la asociación de Bouzas, y además de tan largo mandato -"parezco Maduro", bromea- es famoso como hostelero, antes el bar Ribeiro, ahora en A Fanequeira, al pie del paseo marítimo.

¿Cómo está ahora Bouzas?

Bouzas está impecable, nos hacen falta algunas reparaciones en el paseo marítimo. Si lo reparamos, todavía habrá más gente. Cada domingo es una locura de gente de todo Vigo que viene a Bouzas.

¿Es posible construir en el casco histórico o todavía hay dificultades?

Con el casco histórico seguimos en marcha, vamos avanzando. Es verdad que la documentación a presentar demora un poco más conseguir licencias, pero vamos a seguir luchando para desarrollar Bouzas.

¿Y lo próximo?

Ahora, por el centro de salud, ya somos ya 15.000 vecinos (según el Concello, 6.000) si contamos desde Ánimas a Avenida Atlántida. Mucha gente joven viene aquí, Bouzas se ha puesto de moda.