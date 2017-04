Vigo volvió a ser reconquistada y de nuevo los vecinos del Casco Vello sorprendieron. A los personajes ya conocidos, se añadió el padre Juan de Bastos, de la Alarma de Matamá, que contó con varias intervenciones. Llegó acompañado por una expedición de 30 vecinos de la parroquia.Con una expectación máxima, miles de espectadores de agolpaban en los principales escenarios: Porta do Sol y barandilla de Abeleira Menéndez, Carral y Gamboa, junto la pasarela de A Laxe y el Náutico. También la afluencia se multiplicó en el recinto de la representación, reservado a los que acudiesen vestidos de época, lleno media hora antes de que el ciego (Tino Baz) iniciase su canto.

La cantidad de asistentes impidió que se captasen ciertas escenas: “Con tanta gente tenemos que jugar con las representaciones en altura, aunque nos gusta hacer partícipes a todos por lo que incluismos alguna pelea a ras de suelo o la llegada de los franceses (sin caballos)”, apuntó Fiz Axeitos, responsable de Cultura de la Asociación de Veciños Casco Vello. Para Axeitos, las pantallas tampoco solucionan por si solas el problema de visibilidad: “Tendría que haber una coordinación, no vale una cámara fija”. A las 19.30 horas, los cincuenta soldados franceses con el comandante Chalot (Edi Domínguez) a la cabeza partieron en el velero “Merar”, que hacía las veces de los buques ingleses “Lively” y “Venus”, que capitaneados por el general escocés (Ixai Salvo) levaron anclas con dirección Londres, con bombas de artificio de fondo.

Una hora y media antes, bajo un sol de justicia, la Porta do Sol semejaba un hervidero. Con tres escenarios en altura (el balcón del Concello, que adosó una fachada falsa; el mercado-taberna de Xoana Rial; y el lugar de la arenga final), algunos de los protagonistas cambiaron su rostro: Carlos Taboada fue el teniente Vázquez Varela; Antonio Ballesteros, Cachamuiña; Juan Pablo Gómez, Teniente Almeida y Lorena Pena como Aurora. En cada edición, la representación gana en profesionalidad y en implicación del público. La llegada de los franceses a golpe de tambor por Elduayen estuvo acompañada por abucheos; al igual que la rendición de Vázquez Varela; gritos como “abusones” o “ni uno solo vivo”, acompañaron las escenas de la detención de Aurora o enfrentamientos del pueblo con el ejercito invasor llegando el momento cumbre con el asesinato de Joaquim Dasilva, Diego Antonio Salvado y Juan Antonio Salgado en la taberna, lo que provocó la revuelta popular.

Antes de cambiar de escenario, Juan de Bastos (Estebán Estévez), el abad de Valadares (Gregorio Álvarez), Cachamuiña, el teniente Almeida y Carolo arengaron al pueblo, convocando a todas las Alarmas.

Ya en Gamboa, los franceses no fueron tan fáciles de derrotar en esta ocasión. Tras matar a Carolo, Cachamuiña mantuvo un combate de hacha y espada con Chalot. Derribada la puerta, empujaron literalmente al ejército invasor a A Laxe. Allí, hubo más novedades, como la capitulación francesa ante Carolo en cuerpo presente sobre un carro.

Casi sin tiempo a descansar, los “actores”, vecinos del barrio, se dispusieron a recoger. Y a pensar en la representación del año que viene. “Lo hicimos lo mejor posible y estamos satisfechos”, apuntó Axeitos.n