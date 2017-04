La Borriquilla despierta pasiones

nnn Vigo volvió a vivir ayer la procesión más multitudinaria de su Semana Santa, la del Domingo de Ramos, que abre los actos religiosos del último periodo de cuaresma. Altas temperaturas y tiempo soleado acompañaron a esta celebración, que estuvo presidida por el obispo de la diócesis, Luis Quinteiro Fiúza y que tuvo como epicentro la Porta do Sol, donde se congregaron miles de personas.

La jornada se iniciaba en la iglesia de María Auxiliadora, desde donde, con un retraso de casi media hora, partía la procesión con la imagen de Jesús a lomos de la borriquilla, acompañada de su pollino. Los tambores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio, que abrían la comitiva, anunciaban la solemnidad que requería el acto y que, sin embargo, era acogido con el júbilo propio que, sobre todo los niños, depositaban en esta representación del pasaje del Nuevo Testamento de la entrada de Jesús en Jerusalén.

Muchos por devoción, la gran mayoría por tradición, aguardaban con expectación su llegada a la Porta do Sol. Allí, monseñor Quinteiro procedió a santificar los ramos y agradeció a los niños y sus familiares su participación en una jornada que, como destacó, hacía años que no se recordaba por el buen tiempo que lució este domingo. “Hay más niños, más papás y más abuelos que nunca”, afirmó.

Después, se continuó la marcha hacia Santiago de Vigo, desde cuya escalinata se realizó la Bendición de los Niños. Quinteiro recordó unas recientes palabras del Papa Francisco e invitó a todos a “recuperar la ilusión, el entusiasmo y la cercanía de Jesús”. También destacó que el protagonismo de los niños es fundamental para que de mayores enseñen y defiendan la fe que profesan y animó a todos a vivir con alegría la Semana Santa.

La procesión del Domingo de Ramos contó con la asistencia de la Banda Escola de Beade y en ella participaron, portando sus palmas detrás del obispo, el concejal y miembro del gobierno vigués Ángel Rivas, la concejala del PP Elena Muñoz, la diputada popular en el Parlamento de Galicia Teresa Egerique y el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, entre otras autoridades. Momentos antes, también se pudo ver al alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Los actos concluyeron con una misa celebrada por el obispo en Santiago de Vigo. No faltaron los fieles que se acercaron a la imagen de la Borriquilla para acariciarla con sus palmas y ramos. n