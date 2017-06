Bomberos de Vigo revisan las torres para garantizar la plena seguridad

No es lo mismo atender un incendio en un edificio de cuatro plantas que en uno de mayor altura. Y a partir de ocho pisos el procedimiento cambia y se complica aunque el jefe del servicio de Bomberos, Guillermo Domínguez, advierte de que “sólo se necesita disponer de unos medios adecuados y prestar una respuesta óptima para extinción y salvamento de personas”.

Estos días, justo después de haber ocurrido un incendio catastrófico en la torre Grenfell de Londres, de 24 plantas y con decenas de muertos, el Cuerpo de Bomberos ha comenzado a realizar una inspección en algunos de los edificios "complicados", en concreto las torres de más de 14 alturas para revisar sus condiciones y la forma de actuar en caso de incendio. Ayer, en las torres de García Barbón, donde pudieron extender su escalera, que no alcanza los últimos pisos aunque se acerca. El resultado de la inspección resultó muy positivo por el buen comportamiento de los elementos de seguridad, como las columnas secas y el agua. "La hacemos para analizar en caso de intervenir ir sobre seguro", explicó Guillermo Domínguez.

Bomberos de Vigo dispone de una escalera de 18 metros y otra de 37. Y además un brazo articulado con el que pueden alcanzar los 55 metros. "Con sus limitaciones llegamos, a todas partes, aunque hay mobiliario urbano que dificulta el acercamiento a la fachada", señala el jefe de Bomberos. El servicio espera ahora la llegada de una nueva escalera de 68 metros "con capacidad de repuesta a cualquier planta de cualquier edifico de Vigo".

El Cuerpo de Bomberos destaca que en cuestión de seguridad en los edificios a partir de cierta altura se exige la columna seca. Se trata de una conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada discurre generalmente por la caja de la escalera y está provista de bocas de salida en pisos y de toma de alimentación. "Es una medida grata de seguridad para la gente que vive en estos edificios", indicó. En todo caso, Domínguez reconoció que aunque "nos preocupa cualquier incendio", los bloques de gran altura tienen mayor complicación porque no todos los medios mecánicos llegan a cualquier altura. "Hay edificios de 50 plantas, no en Vigo, donde no hay elementos mecánicos que lleguen ahí, lo que sí hay son medidas de seguridad más exigentes y medios de seguridad. Los medios nos facilitan la labor, hasta una planta 20 podemos llegar con un medio mecánico para salvar personas", indica.

Las inspecciones más exigentes se realizan en edificios de 14 o más plantas, que en Vigo son más de 40, cada uno de ellos con 60 familias. Son en estas edificaciones donde se trabaja desde la prevención, columnas secas y simulacro.



La normativa es de 1981, un código técnico con mejoras que contempla especificaciones en este tipo de torres, una de ellas la columna seca cuyo destino es el uso del bombero en los incendios. "Es un elemento del edificio y nuestra vigilancia es para saber si está en buenas condiciones, es nuestra preocupación porque no sabemos cuándo va a tener una intervención en este tipo de torres, y además nos sirve para conocer la edificación por dentro", añade el jefe de los Bomberos de Vigo.

Por su parte, el presidente de la comunidad de las torres de García Barbón, Jesús Domínguez, se mostró muy satisfecho por el resultado de la inspección "y ellos -los bomberos- también". "Hay cosas que mejorar en seguridad no estás al 100 por ciento, la nuestra y la suya pero hay agua en las plantas más altas y tienen dos escaleras interiores. En el caso de la torre incendiada en Londres sólo tenían una", recordó.