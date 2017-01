El BNG solicitará la retirada del recurso contra la constitución del Área

Con respecto a las discrepancias entre la Xunta y el Concello de Vigo en la interpretación del convenio de dicho transporte, Ledicia Santos, regidora nacionalista de Moaña, admitió que no estaba claro. Asimismo le advirtió al comité de seguimiento del Transporte que no puede obligarles a posicionarse porque no tiene competencias ante este segundo convenio con Vigo. Pues en sus estatutos su potestad se refiere únicamente al primer convenio, firmado con los doce concellos en 2015.