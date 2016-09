Berizzo: "Los partidos en casa son los que marcan la diferencia"

Llega la Liga Europa a Balaídos y Eduardo Berizzo, técnico celeste, tiene claro que "ganar en casa en un sistema de grupos es fundamental. El punto logrado en Bélgica es importante pero los partidos en casa son los que marcan la diferencia en el grupo". Para afrontar tan decisivo encuentro, el técnico celeste anuncia "menos rotaciones" que en Lieja: "La idea es analizar bien la seguidilla de partidos de alguno y no exponerlo. Y, a partir de ahí, salir con el mejor equipo a ganar. No será una rotación tan masiva como en Bélgica".

El argentino reconoce que "como ex jugador que participó en competiciones europeas con este equipo, volver a Europa genera una gran ilusión. Es un gran día el de mañana. Volver es una gran noticia para el club, para la ciudad, un gran regalo. Pero después de disfrutar, saber competir. Somos ambiciosos, siempre con la idea de ganar a través de nuestro fútbol". Y centrado en el Panathinaikos, asegura que el horizonte liguero blaugrana no lo mediatiza: "No me condiciona en ninguna medida el Barça. Lo primero es el partido de mañana. A partir de ahí, analizar el domingo. En nuestra idea de planificación siempre incide el próximo encuentro, no hay partido a proteger".

Al hablar del rival de esta tarde, Berrizzo no escatima elogios por la entidad del club heleno. "Nos enfrentamos a un grande de Europa y con nuestras armas queremos vencerlo. Un rival con muy buenos futbolistas que juegan diferentes sistemas, acostumbrados a competiciones europeas y con mucha gente internacional. Esperamos un partido muy difícil pero creemos en lo que hacemos, que con nuestro fútbol podemos imponernos a cualquier rival", analiza.

A nivel táctico, no quiere dar por sentado que el Panathinaikos vaya a esperar atrás, pero lo espera. "Puede ser. Es un equipo con velocidad a la contra y con experiencia en el centro del campo. Los espacios no existirán de entrada, por lo que habrá que tener paciencia. Acelerar el juego y no exponernos a una contra porque tienen gente experimentada y rápida", avisa.

Cuando se le apuntan las seis ausencias del equipo griego, muchas de ellas de entidad, Berizzo prefiere no centrarse en eso. "Sufre bajas pero también tiene una gran plantilla e internacionales no habituales como Ibarbo o Villafañez. No creo que las bajas lo debitiliten porque es una plantilla numerosa y de calidad. Es un rival con oficio en un partido como éste. Los errores se pagarán caros y habrá que ir construyendo la victoria con muchas cosas pequeñas bien hechas".

Como final de su análisis, insiste en la trascendencia de ganar en Balaídos. "Haber sumado fuera es positivo pero los tres puntos que logras en casa marcan la total diferencia. Para ganar debemos tener un plan sereno", reitera.

El proceso de venta del club

Por último, Berizzo, a preguntas de los periodistas, se refirió al proceso de venta en el que se haya inmerso el club y negó que afecte al vestuario. "En el aspecto deportivo no nos perturba, ni incomoda ni descentra. Las decisiones a nivel dirección son de la dirección. Soy entrenador y mi trabajo es hacer funcionar al equipo. Todo lo que suceda en relación al club será acogido como la mejor opción para nuestra gente", afirma.n