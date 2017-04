La Benemérita aterrizó en Montecastelo con un amplio despliegue

El helicóptero de la Guardia Civil, que tiene su base en A Coruña, aterrizó a mediodía de ayer en el colegio Montecastelo, ante la mirada atenta de decenas de alumnos de este centro y también de Las Acacias, que dedicaron toda la mañana a conocer de cerca a la Benemérita. La Guardia Civil realizó un importante despligue de medios: además del helicóptero montaron una exposición terrestre en el colegio en la que participaron la unidad canina, el robot desactivador de explosivos, el grupo de criminalística (el “CSI”), Tráfico con un furgón y dos motos (a las que se subieron muchos alumnos), el Seprona (protección del medioambiente), una zodiac del servicio de vigilancia de la costa y auxilio de personas en el mar, y la Usecic (unidades de seguridad ciudadana). Oficiales de la Guardia Civil explicaron a los alumnos el funcionamiento de estas unidades, muchas desconocidas para ellos. Por otro lado, se organizó un apretado programa de charlas formativas sobre seguridad vial, tecnologías de la información, acoso escolar y medio ambiente y hubo además un encuentro entre los responsables de los colegios y los padres con el coronel al mando de la Comandancia de Pontevedra, Miguel Estévez Lara, que firmó en el libro de honor del colegio y participó en un intercambio de recuerdos con el director de Montecastelo, José Manuel Rodríguez Lago.

En el puesto del “CSI”, que está más “de moda” desde que se crearon series de televisión sobre ellos, llevaron material para las inspecciones oculares, revelar huellas, dispositivos para detectar sangre que no se ve a simple vista, temas de ADN que son necesarios en homicidios y que se llevan al laboratorio de Pontevedra, donde también se hacen distintos cotejos para juicios.



El perro de la Guardia Civil demostró cómo supo encontrar un explosivo escondido en una caja. El centro de adiestramiento de estos perros está en Madrid, pero completan su formación con los guías de la Comandancia de Pontevedra para diferenciar olores y trabajar con eficacia en cualquier medio (un avión, un barco, etc). En Pontevedra cuentan con la especialidad de drogas y de explosivos, mientras que en otras como en Ourense tienen la de búsqueda de personas y en Madrid hay muchas más especialidades como por ejemplo la de búsqueda de dinero. En el caso d e la provincia el servicio más habitual es la detección de drogas, pero hay también un importante trabajo de detección de explosivos cada vez que vienen autoridades al aeropuerto de Peinador como puede ser el presidente del Gobierno o el Rey emérito para una regata o en visitas privadas, entre otros.



Otro punto fuerte de la Guardia Civil está siendo su labor formativa para la prevención de accidentes o para evitar comportamientos no deseados como el acoso escolar o relacionados con internet. En la charla de Gonzalo Sotelo, miembro del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil, alumnos de 6º de Primaria y de 1º de ESO de Las Acacias y Montecastelo hicieron medio centenar de preguntas. Sotelo empezó a dar charlas en 2004 cuando los móviles no eran tan modernos y ha ido adaptando el mensaje a las necesidades. Él se encargó de explicar “el lado oscuro de la fuerza” de las nuevas tecnologías como dijo en su presentación el coronel Miguel Estévez. “Sois una generación digital, pero no sabéis todo”, les dijo Sotelo. Explicó por ejemplo que nadie suele leer las condiciones de uso y que todo el mundo le da aceptar sin saber que por ejemplo se está cediendo la propiedad intelectual de las fotos a Instagram, que las puede coger sin permiso ni remuneración y hacer una exposición con ellas. También les advirtió que piensen bien antes de publicar una foto o un comentario en Whatsapp porque si surge un problema están en EEUU y es difícil de solventar. Recordóque en snapchat y en skype la otra persona puede hacer una captura o grabar, o que no deben aceptar como amigos a gente a la que no conocen en personas, entre otras cuestiones. Una segunda parte de la charla se centró en los problemas con el teléfono móvil relacionados con el derecho a la intimidad, las calumnias, injurias y amenazas, y entró de lleno en delitos como el ciberbullying, el acoso, el sexting, el grooming y otros.