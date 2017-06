El barrio crece, los pisos también

En conjunto el presupuesto de licitación de la primera promoción de CCVV en su nueva etapa -otros siete años más de vigencia tras renovarse el consorcio Xunta, que aporta el 90%, y Concello, el 10 restante- se acerca a los 372.000 euros para dos nuevas viviendas, de dos dormitorios con las que se da respuesta a la creciente demanda de pisos de más habitaciones, tal y como señaló Ignacio López-Chaves, presidente del consorcio y delegado de la Xunta. El modelo de vivienda ha cambiado y ha pasado de 70 metros y una o dos habitaciones como máximos a 118. Un cambio que tiene que ver con la renovación de la antigua Ferrería, una de las zonas que más habitantes gana en la ciudad. A estas dos promociones se les unirán las que están en marcha en Subida ao Castelo 12 y Subida Costa 5. No obstante, queda pendiente la seguridad en las calles. "Los vecinos se quejan y hemos hablado con la Comisaría, que ha prometido hacer más patrullas por la zona alta, pero el consorcio no tiene competencias en la materia, le corresponde a la Policía Local, que tiene su jefatura bien cerca", indicó López-Chaves .

El plan de actuación 2018-2024 del CCVV plantea una inversión que supera los 15 millones de euros -14 millones de la Xunta- en las zonas alta y baja del casco histórico vigués y permitirán tener rehabilitados 5.382 metros cuadrados de viviendas y 1.882 de locales. Como objetivo de partida se plantea la rehabilitación de una decena de edificaciones en los próximos siete años, que podría elevarse de aprobar, como ha avanzado el gobierno local, la vía de la expropiación para poder adquirir manzanas completas. En este sentido, el delegado territorial de la Xunta volvió a insistir en que se trata de la mayor inversión de la Administración autonómica en el campo de la rehabilitación y a recordar que es el único consorcio en Galicia de su estilo.

En estos doce años, el Consorcio Casco Vello adquirió 68 inmuebles. De ellos 46 están ya totalmente rehabilitados, 7 fueron transferidos la otros organismos, 4 están en proceso de construcción, 5 en proyecto y tan sólo en seis de ellos, la mayor parte de reciente adquisición, no se iniciaron aún las labores de rehabilitación. El consorcio promovió 108 viviendas, de las que 83 ya fueron vendidas y otras 15 están en ejecución. En cuanto a los locales comerciales, intervino en 33. La inversión total desde su constitución supera los 45 millones de euros. n