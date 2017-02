El banquete nupcial no es lo que era

nnn Las bodas en Vigo y Galicia se han hecho un hueco en el imaginario nacional en las que los banquetes nupciales son interminables con una lista de platos casi de infarto. Esta realidad es cada vez menos frecuente y en las nuevas celebraciones se buscan nuevos conceptos.

"El protocolo cambió totalmente", señala Ledicia Fernández, organizadora profesional de eventos en Ledicias Wedding. "El convite, con abundancia, se sigue manteniendo, sobre todo en el interior de Galicia", indica Ledicia, que señala que en las bodas que organiza ya no hay "cinco mariscos". La profesional explica que el menú cambia y que ahora, en ocasiones, "la comida está tematizada". El último ejemplo fue una boda celta "en la que había un cerdo asándose en el medio y en el que los invitados cogían la comida en modo autoservicio", cuenta Ledicia.

En general, la organizadora asegura que las parejas ya no quieren "siete horas de comida", por lo que piden el banquete en formato cocktail. "Los novios me piden que la boda sea una fiesta, que empiece rápido la barra libre", señala entre risas Ledicia. Por ello, se adapta a cada caso con diferentes soluciones. "Se da mucho mezclar los dos tipos de celebraciones, para contentar a padres o abuelos". Para esto ofrecen "una primera parte cocktail con 4 a 16 pinchos en el exterior y después una carne y el postre en el restaurante, sentados". Lo que sí que ella no ve ya en las bodas "es el corte de tarta de varios pisos, eso ya no se lleva", concluye Ledicia.

Como curiosidad, aunque los novios no buscan banquetes tradicionales, solo "piden que la comida y la decoración esté mejor cuidada y que sea de calidad, no triunfa la comida de autor, solo en pocas bodas".

Lo que también ha cambiado es el número de personas invitadas al convite, indica Ledicia. "Sigue haviendo bodas de 200 personas, pero lo normal es como muchísimo 120, entre 80 y 100. Coincide con esto César Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de la provincia. "El número se ha reducido, incluso hasta las 50 personas", señala el empresario vigués, que asegura que en ocasiones "se ven bodas de 10 o 12 personas".

Ballesteros indica que el negocio de las bodas "va bien" y que ha habido cambios. "El presupuesto es más dicreto, y sigue habiendo marisco aunque menos tipos", continúa Ballesteros. Pone como ejemplo que ahora "en vez de un bogavante a la plancha cortado a la mitad, se presenta una ensalada tibia". Otra de las tendencias que gana peso en el sector "son los banquetes con estrella michelín, están siendo líderes".

"Los novios piden cocina a la vista showcooking y coctelería", afirma Silvia Lourido, gestora de eventos en Pazo A Buzaca. "Los mariscos tradicionales dan paso a otros como las navajas o las zamburiñas, con los cocineros preparándolas en directo para los comensales", explica Silvia. En su caso, los novios buscan "el espacio del jardín para aprovechar la tarde al aire libre" y confirma que la tendencia actual es "organizar cenas, aunque para el 2018 ya se piden más comidas de nuevo". Como experta en el sector desde el año 2004, informa de que "el número de bodas se mantuvo, pero notamos que bajaron los comensales".Acompañando al banquete, "los novios quieren coctelería moderna y gin tonics premium".