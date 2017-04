Avanza el Campus do Mar en la ETEA

"Zona Franca no regala ni un euro a la Xunta"

La delegada del Estado en el Consorcio Zona Franca (CZF), Teresa Pedrosa, aseguró ayer que mantiene su firme e incontestable voluntad de participar, junto con la Xunta y la Universidad de Vigo, en la instalación en los antiguos terrenos de la ETEA del Campus do Mar "tal y como se aprobó por unanimidad en el Consorcio hace ya un año". "Esta voluntad queda fuera toda de duda ya que en los presupuestos aprobados se incluyó una partida para los años 2017-2019 de 5.160.929 euros destinada a obras de rehabilitación y puesta en marcha en el edificio Siemens de Zona Franca", explicó. No obstante, advirtió de que en el Campus do Mar aportarán fondos sólo Zona Franca y la Xunta "y el Concello pondrá cero euros".

Recordó que el desarrollo del Campus del Mar pasa por que Zona Franca pueda formalizar con la Xunta el convenio que articule dicha colaboración. "Zona Franca no estaría regalando ni un solo euro a la Xunta ya que el Consorcio aceptaría dos de las parcelas de la ETEA como pago en especie de una parte de la deuda pendiente de la Xunta y, por otra, confirmaría el plan de pagos para el cobro en metálico del resto de la deuda". Y añade que la propuesta de pago en especie con la Xunta no es algo que pueda extrañar al Concello ya una fórmula parecida se planteó en el equipo de trabajo para regularizar la deuda municipal que asciende a más 11,5 millones "ya que el Ayuntamiento no ha pagado nada". Como nuevo propietario de terrenos en la ETEA, el pago en especie permitirá la cesión por 40 años del edificio Faraday a la Universidad. "Se valora muy positivamente el cambio de actitud del alcalde".

"Jamás perjudicaré a la Universidad de Vigo"

Abel Caballero anunció ayer que convocará al rector de la Universidad para trasladarle su decisión de acceder a llevar al pleno de Zona Franca los convenios de la ETEA. Este paso permitirá la instalación del Campus do Mar en ese espacio, aunque insistió en denunciar el “chantaje” de la Xunta, que “se lleva 5,5 millones de euros de la ciudad” en esa operación. “Los pondremos en la lista de lo que le debe el Gobierno autonómico a esta ciudad”, dijo.

En declaraciones a los medios, el regidor confirmó que, “en vista de la cerrazón de la Xunta”, y de que no habrá donación de los terrenos por su parte, dará luz verde para que el pleno de Zona Franca someta a votación los convenios que permitirán recuperar los espacios en la antigua ETEA para el Campus do Mar.

“No seré yo quien se ponga enfrente de la Universidad, no la voy a perjudicar jamás. El rector dice que necesita los edificios, y no voy a dejar a la Universidad sin sus proyectos europeos”, aseguró Caballero. Señaló que convocará el pleno de Zona Franca una vez que se haya reunido con el rector.

ultimátum y resolución

Esto supone un cambio de postura del regidor que mantuvo bloqueada la aprobación de los presupuestos de Zona Franca durante meses por incluir esos convenios. Hace varias semanas, Caballero dio un ultimátum al Gobierno gallego, al que trasladó una moción aprobada en el Concello requiriendo la donación de los edificios, exigiendo una respuesta en cinco días. “Fue para saber hasta dónde llegaba” el Ejecutivo autonómico, declaró ayer.

"Llevamos un año de retraso al proyecto"

La portavoz popular, Elena Muñoz, reclamó a Caballero “que pida perdón a la Universidad y a los vigueses por un año de retrasos e incumplimientos en el Campus del Mar”. “Debe disculparse con Vigo y con la Universidad, porque ha estado retrasando voluntariamente un proyecto clave, fundamental para el futuro de Teis y de Vigo”. Muñoz incidió en que sólo la actitud del regidor ha impedido el desarrollo del Campus do Mar: “Esperemos que ahora cumpla con lo que a afirma, y lleve el convenio al pleno de CZF a finales de mes”. Una decisión, apunta, que, aunque con retraso, permitiría desarrollar, por fin, una iniciativa importantísima. Recuerda que el Campus do Mar hará de Vigo un referente internacional en investigación marina.

Pese a todo, continúa Muñoz, durante este año el alcalde “no ha atendido a razones”, permaneciendo inamovible en su cerrazón, “incapaz de dar vía libre a un proyecto imprescindible”. “Al final, la evidencia le ha pasado por encima y le obliga a dar marcha atrás”, mostrando su sorpresa porque el regidor siga sin reconocer su error y pedir disculpas. “Ha estado retrasando un proyecto clave, exigiendo unas inversiones a una administración que sí que está apostando por el Campus del Mar y por la ETEA”, ahonda Muñoz, quien ha recordado que Xunta y Zona Franca invertirán 29 millones en el complejo. Una cifra que contrasta con los cero euros que destina el alcalde al Campus do Mar”. Esta cifra, comprende los 8 millones de la Xunta para el Campus; los 13 millones a la adquisición de terrenos de la ETEA; y otros 8 a la residencia de mayores.